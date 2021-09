Vào lúc 18h30 đêm nay (25-9, 12h30 giờ địa phương), vòng 6 Premier League sẽ diễn ra đồng thời hai cặp đấu cực kỳ hấp dẫn. Đó là cuộc đụng độ giữa Chelsea và Manchester City trên sân Stamford Bridge và Manchester City gặp Aston Villa trên sân Old Trafford.

Pep Guardiola lên tiếng về vụ Man City mua Mbappe bằng mọi giá (PLO)- HLV Pep Guardiola đã chính thức lên tiếng trước thông tin Manchester City muốn mua Kylian Mbappe của PSG bằng mọi giá.

Đây là điều hết sức kỳ lạ và rất hiếm xảy ra ở giải ngoại hạng Anh khi 3 ứng viên vô địch Premier League là Man City, Chelsea và MU phải thi đấu cùng thời điểm. Nó liên quan đến bản quyền phát sóng thương mại và lượng người theo dõi trận đấu nên thường thì Premier League không thể để cùng lúc các đội mạnh ra sân.

Và thật vậy, ban đầu trận MU gặp Aston Villa được xếp lịch ở một thời điểm khác, cụ thể là lúc 15h chiều nay (giờ Việt Nam là 21h30). Theo Daily Star (Anh), sau đó, cuộc đụng độ giữa MU và Aston Villa được lên lịch sớm hơn 3 tiếng đồng hồ vì một lí do kỳ lạ. Vì thế mới có chuyện trận Chelsea gặp Man City với trận MU đối đầu với Aston Villa diễn ra cùng lúc.



Các CLB Chelsea, MU và Man City đá cùng thời điểm là điều không thường thấy. ẢNH: DAILY STAR

Lịch thi đấu trận MU gặp Aston Villa bị lùi lại do một buổi hòa nhạc diễn ra gần đó trong cùng một ngày. Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của đội ngũ cố vấn an toàn của ban lãnh đạo sân Old Trafford trong bối cảnh lo ngại an toàn cho người hâm mộ.

Theo đó, ban nhạc của Manchester, Courtearies sẽ biểu diễn tại sân Cricket Old Trafford. Courtearies đã bán hết 50.000 vé trong một chương trình âm nhạc trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Manchester United đã đưa ra bình luận của mình: “Trận đấu trên sân nhà của chúng tôi với Aston Villa vào ngày 25-9 đã được chuyển sang đá lúc 12h30 BST theo yêu cầu của nhóm cố vấn an toàn BTC sân Old Trafford. Trận đấu bị dời giờ do buổi hòa nhạc của Courteners tại Lancashire Cricket Club, Emirates Old Trafford vào cùng ngày.

Yêu cầu này được hỗ trợ bởi cảnh sát Greater Manchester và TFGM (sở giao thông Greater Manchester) để tránh việc tụ tập đông người, ổn định giao thông và các hoạt động của địa phương. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về bất cứ sự cố nào có thể ảnh hưởng đến kế hoạch trong ngày của người hâm mộ”.



Solskjaer cùng Guardiola sẽ chỉ đạo đội bóng của mình ở hai địa điểm khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. ẢNH: GETTY

Địa điểm tổ chức trận đấu của MU và địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc của Courteners chỉ cách nhau khoảng 1 km.

Manchester United đang cố gắng duy trì thành tích bất bại của mình ở Premier League trong bối cảnh họ thi đấu bết bát ở đấu trường cúp. Trong hai trận đấu cúp vừa qua, “quỷ đỏ” lần lượt thất bại 1-2 trước Young Boys ở Champions League và 1-2 trước West Ham United ở vòng 3 Carabao Cup (League Cup hay EFL Cup).

Siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là niềm hi vọng của Manchester United trong việc đánh bại Aston Villa. Chỉ sau 3 trận chơi cho đội chủ sân Old Trafford mùa này, Ronaldo đã ghi được đến 4 bàn thắng, trong đó có 3 ở Premier League.



MU đang có phong độ không tốt ở đấu trường Cúp. ẢNH: GETTY

Hiện Manchester United đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp Premier League khi có cùng 13 điểm với hai đội dẫn đầu Chelsea và Liverpool nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.