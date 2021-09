Jose Mourinho chia tay Premier League trong cay cắng khi ông hết bị Chelsea rồi đến Manchester United và cuối cùng là Tottenham sa thải.

Nhưng chiến lược gia 58 tuổi người Bồ Đào Nha tỏ ra rất mát tay ở môi trường bóng đá Ý với quá khứ đỉnh cao cùng Inter Milan và hiện tại thăng hoa với AS Roma.



Mourinho từng có những năm tháng đại thành công ở Inter Milan với cú ăn ba duy nhất lịch sử bóng đá Ý. ẢNH: GETTY

Mourinho làm nên tên tuổi của mình tại FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Manchester United. Đi bất cứ nơi đâu, ông cũng mang về những danh hiệu cho đội bóng bằng phong cách rất đặc biệt đúng với biệt danh “người đặc biệt” của ông.

Tuy nhiên, trong sự nghiệp huấn luyện hơn 1.000 trận đấu của mình, bên cạnh những vinh quang, Mourinho cũng chịu nhiều cay đắng, tủi nhục với những lần bị Chelsea (2 lần), Real Madrid, MU và Tottenham sa thải.

Sau 18 tháng làm việc cho Tottenham, ông bị chủ tịch Daniel Levy sa thải ngay trước trận chung kết League Cup gặp Manchester City mùa trước. Sau sự việc này, nhiều người nhận định Mourinho không bắt kịp xu hướng chiến thuật của thời đại, ông đã hết thời vì cố giữ khư khư lối đá phòng ngự là trên hết đầy nhàm chán.

Nhưng Mourinho bắt đầu gầy dựng lại danh tiếng của mình ở Ý sau khi AS Roma dang tay chào đón ông. Kể từ khi Mourinho nắm quyền, AS Roma đã trải qua chuỗi 6 trận đầu mùa toàn thắng. Mới nhất là việc AS Roma đánh bại CSKA Sofia với tỉ số 5-1 ở giải Europa Conference League.



Mourinho giúp MU giành những danh hiệu như Europa League và League Cup nhưng vẫn bị sa thải. ẢNH: GETTY

Hãy chú ý đến tỉ số này, AS Roma ghi đến 5 bàn thắng vào lưới đối thủ. Đó là điều không thường thấy ở những đội Mourinho dẫn dắt. Phương châm của Mourinho luôn là “thà thắng mọi trận đấu với tỉ số 1-0, còn hơn thắng 1 trận 10-0”.

Mourinho từng có câu tuyên bố cực kỳ nổi tiếng “Nếu thắng 10-0, bạn sẽ hủy diệt một trận đấu, nhưng nếu bạn thắng nhiều trận với tỉ số 1-0, bạn sẽ hủy diệt cả giải đấu”.

Sau vòng 3 Serie A, AS Roma chễm chệ trên ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng. Hôm nay (19-9), AS Roma mới mất ngôi đầu bảng vào tay đội bóng cũ của Mourinho là Inter Milan với 1 điểm kém hơn. Tuy nhiên, đội bóng của Mourinho vẫn chưa ra sân thi đấu ở vòng 4.

Khởi đầu khó tin của Mourinho cùng AS Roma đã xóa sạch những ký ức thất vọng về mùa giải trước sau khi Mourinho bị Tottenham sa thải, còn AS Roma kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7 Serie A. Mối lương duyên giữa Mourinho và AS Roma đã giúp hồi sinh CLB, ít nhất là đến thời điểm này.



AS Roma thăng hoa dưới thời Mourinho. ẢNH: REUTERS

Điều ngạc nhiên là trong 6 trận đã qua, AS Roma ghi được số bàn thắng đáng kinh ngạc là 19 bàn, trung bình hơn 3 bàn/trận. AS Roma nỗ lực chơi phòng ngự phản công ở mùa trước nhưng Mourinho đã khuyến khích các học trò tiếp cận theo cách khác ở mùa này.

Và dường như cách tiếp cận trực diện hơn của Mourinho đã đem lại quả ngọt. Nó khác hẳn với cách tiếp cận thực dụng trước đây của Mourino khiến ông bị chế nhạo. Tờ Mirror (Anh) bình luận đó chính là khởi đầu đầy bất thường của Mourinho ở AS Roma.

Tammy Abraham đã gây ấn tượng mạnh kể từ khi rời Chelsea đến AS Roma với giá 34 triệu bảng Anh vào mùa hè qua. Cầu thủ 23 tuổi đã ghi 2 bàn thắng khi chơi cho đội chủ sân Olimpico.

Abraham vật lộn chiến đấu cho một vị trí thường xuyên ở đội 1 Chelsea dưới thời Thomas Tuchel, dù chính anh kết thúc mùa trước với tư cách là vua phá lưới đội chủ sân Stamford Bridge khi ghi được 12 bàn trên mọi mặt trận.



Tammy Abraham tỏa sáng dưới trướng Mourinho. ẢNH: GETTY

Abraham chỉ có vỏn vẹn 17 phút ra sân trong 3 tháng cuối cùng ở Chelsea kể từ khi Tuchel tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của Frank Lampard để lại. Đến với AS Roma, Mourinho đã biến cầu thủ từng 6 lần khoác áo tuyển Anh này thành một sát thủ thực sự với sự tự tin cao độ cùng việc đóng góp lớn vào lối chơi của toàn đội.

Mourinho chia sẻ về Abraham: “Tôi đang cố gắng tạo ra con quái vật ở vị trí tiền đạo cho Gareth Southgate (HLV tuyển Anh). Nếu Southgate không có “đôi mắt” nhìn người và vẫn không gọi Abraham vào đội tuyển quốc gia Anh, tôi sẽ đề nghị Tammy đổi đội tuyển khác”.

Tất nhiên đó chỉ là lời nói đùa của Mourinho. Abraham đã chơi cho tuyển Anh nên anh chắc chắn không thể chuyển sang chơi cho quốc gia khác. Mourinho nói thế nhắm “đánh động” Southgate quan tâm đến cậu học trò của mình hơn.



Và con tim của Mourinho đã vui trở lại ở AS Roma. ẢNH: GETTY

Vào lúc 23h đêm nay (19-9), AS Roma sẽ bước vào vòng 4 Serie A bằng chuyến làm khách đến sân của Verona, CLB đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Chỉ cần thắng Verona, AS Roma sẽ đòi lại ngôi đầu bảng vừa tạm mất vào tay Inter Milan.