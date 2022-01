Manchester United đã hòa 1-1 với Young Boys trên sân nhà Old Trafford ở lượt cuối vòng bảng Champions League vào tháng 12 năm ngoái.

Điểm yếu rõ ràng của MU sau khi Sir Alex Ferguson ra đi (PLO)- Điểm yếu rõ ràng của Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu đã được đưa ra ánh sáng.

Đội bóng của Ralf Rangnick đã vượt lên dẫn trước khi Mason Greenwood ghi bàn mở tỉ số cho MU sau 9 phút bóng lăn. Nhưng Fabian Rieder đã ghi bàn gỡ hòa cho Young Boys bằng pha lập công tuyệt đẹp trước khi hiệp 1 kết thúc.



CĐV chạy vào sân Old Trafford trong trận MU gặp Young Boys ở Champions League. ẢNH: GETTY

Trận hòa 1-1 đảm bảo cho MU kết thúc vòng bảng với ngôi đầu và “quỷ đỏ” sẽ gặp Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League vào tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, trong trận đấu với Young Boys vào tháng 12 năm ngoái đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn của đội chủ nhà MU.

Theo đó, 3 CĐV bằng cách nào đó đã vượt qua lớp rào an ninh chạy vào sân trái phép. Hôm nay (29-1), LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã ra án phạt MU 10.000 euro (tương đương 8.312 bảng Anh) vì không đảm bảo an ninh cho trận đấu diễn ra trên sân nhà Old Trafford.

MU sẽ đối đầu với nhà vô địch La Liga Atletico Madrid ở vòng 16 đội Champions League với hi vọng giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2008, hoặc ít nhất là lọt vào bán kết sau lần cuối cùng “quỷ đỏ” làm được điều đó vào năm 2011.

MU hiện đang trong “kỳ nghỉ đông” trước khi trở lại trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải vào đầu tháng 2. HLV Ralf Rangnick đang dần ổn định lại “con tàu MU” sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, bằng cách giúp MU lần đầu tiên lọt Top 4 Premier League sau 3 tháng với chiến thắng 1-0 trước West Ham.



Sân Old Trafford không đảm bảo an ninh cho trận đấu với Young Boys và bị UEFA phạt. ẢNH: GETTY

Rangnick tuyên bố sau chiến thắng quan trọng trước West Ham nhờ pha lập công phút 90+3 của Marcus Rashford: “Nó rất quan trọng. Chúng tôi có tham vọng cao ở CLB này.

Sau kỳ nghỉ đông, Manchester United sẽ đá với Middlesbrough ở FA Cup và sau đó là chuyến làm khách đến Burnley ở Premier League. Tất cả các trận đấu đều mang đến những thách thức và chúng tôi sẽ phải thể hiện ở phong độ cao.

Chúng tôi sẽ có nền tảng thể lực trở lại trong những trận đấu đó. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ toàn đội Manchester United nhận ra rằng họ đang nghĩ đến những bước tiếp theo. Bây giờ, thật không dễ để ghi bàn vào lưới chúng tôi.

Đây là phần hay nhất, không chỉ là giữ sạch lưới, mà còn là cách Manchester United phòng ngự với tư cách một đội, phản công tốt và lấy được bóng từ chân đối thủ”.

Sau khi đưa MU tạm vượt qua giông bão, Rangnick đang được cân nhắc giữ chức HLV trưởng lâu dài, thay vì chỉ tạm quyền đến cuối mùa giải rồi ông giữ vai trò cố vấn ở đội chủ sân Old Trafford thêm 2 năm.



Rangnick đang dẫn dắt Man United với tư cách HLV tạm quyền đến cuối mùa giải. ẢNH: GETTY

Ralf Rangnick chia sẻ thêm: “Vâng, thật tuyệt khi bước vào kỳ nghỉ với 1 chiến thắng. Nó hoàn toàn dành cho tất cả mọi người, đối với các cầu thủ, đối với các nhân viên ở Manchester United. Thật tốt khi được nghỉ ngơi một chút và sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị cho đội trong phần còn lại của mùa giải”.

Manchester United của Ralf Rangnick sẽ bắt đầu tháng 2 bằng cuộc tiếp đón Middlesbrough của Chris Wilder ở vòng 4 FA Cup vào thứ sáu (giờ Anh).

Cũng trong hôm nay (29-1), UEFA đã tăng án cấm thi đấu hậu vệ Kyle Walker của Manchester City lên 3 trận sau chiếc thẻ đỏ của anh trong trận cuối vòng bảng Champions League gặp RB Leipzig.



Kyle Walker bị UEFA cấm thi đấu 3 trận. ẢNH: GETTY

Như vậy, HLV Pep Guardiola sẽ không có sự phục vụ của Walker trong cả hai trận đấu vòng 16 đội với Sporting. Nếu Man City vượt qua Sporting vào tứ kết Champions League, Walker cũng sẽ không thể ra sân trong trận lượt đi.