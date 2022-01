Pep Guardiola của Manchester City vừa giành được giải HLV xuất sắc nhất tháng của Premier League, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha còn một chặng đường dài để có thể đọ sức với cựu HLV huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Phong độ cực khủng của Man City với 7 trận thắng trong 7 trận gần nhất đã giúp HLV Pep Guardiola giành thêm một giải thưởng xuất sắc nhất tháng khác. Nhưng ông cần ở lại Premier League lâu hơn để có thể đuổi kịp Sir Alex Ferguson.

Chuỗi 7 trận thắng cả 7 trong tháng 12 năm ngoái cho phép đoàn quân của Pep Guardiola vững vàng trên ngôi đầu bảng Premier League. Man City tiếp nối chuỗi trận ấn tượng vào tháng giêng năm nay với những chiến thắng sít sao trước hai đối thủ mạnh Arsenal và Chelsea.



Pep Guardiola đã dẫn dắt Man City toàn thắng 7 trận trong tháng 12 năm ngoái. ẢNH: REUTERS

Phần thưởng cho Pep Guardiola là lần thứ 11 ông được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất tháng ở Premier League. Tờ Mirror (Anh) bình luận vui, sau khi “bắn phát súng cảnh cáo” hướng về phía Fergie, HLV người Catalan đã được nhắc nhở rằng ông cần phải làm nhiều hơn nữa mới đe dọa đến kỷ lục của Sir Alex Ferguson.

Sau khi biết được chỉ có Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson là 2 HLV giành nhiều giải thưởng xuất sắc nhất tháng hơn mình, Pep Guardiola đã mỉm cười cúi gằm mặt xuống phản ứng đùa vui: “Hãy cẩn thận, Sir Alex và Arsene Wenger, tôi đang đến đây”.

Tuy nhiên, Pep Guardiola đã sớm thay đổi thái độ rút lại lời tuyên bố hùng hồn của mình khi ông biết còn cách kỷ lục của HLV huyền thoại MU một khoảng cách rất xa. Sir Alex Ferguson từng có đến 27 lần là HLV xuất sắc nhất tháng trong 21 mùa giải Premier League.

“Bao nhiêu lần?”, Pep Guardiola hỏi lại một cách hoài nghi trước khi thừa nhận, “Được rồi, nó thuộc về Sir Alex Ferguson. Tôi chắc chắn sẽ không đuổi theo ông ấy nữa”.



Sir Alex Ferguson có 13 danh hiệu Premier League cùng đội chủ sân Old Trafford. ẢNH: PA

Pep Guardiola chỉ mất chưa đến 6 năm để 11 lần nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng, tốc độ nhanh hơn Sir Alex Ferguson rất nhiều. Cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich đang ở giữa mùa giải thứ 6 của mình tại Man City, trong khi Sir Alex có 21 mùa giải Premier League tại MU trước khi nghỉ hưu vào tháng 5-2013.

Vì vậy, nếu Pep Guardiola ở lại Premier League trong cùng khoảng thời gian như Sir Alex, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể ngang bằng, thậm chí vượt mặt huyền thoại người Scotland.

Sir Alex Ferguson đã giành đến 13 chức vô địch Premier League trong tổng số 21 mùa giải. Ông có 11 lần là HLV xuất sắc nhất năm của Premier League. Trong khi đó, Pep Guardiola mới có 2 lần nhận giải HLV xuất sắc nhất năm.

Giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng đầu tiên của Pep ở Premier League là vào tháng 2-2017 sau khi Man City thắng cả 3 trận và ghi 8 bàn trong tháng. Pep Guardiola có thể dễ dàng bắt kịp Arsene Wenger, người có 15 lần là HLV xuất sắc nhất Premier League trước khi rời Arsenal cuối mùa 2017-2018.

Hiện tại, Manchester City chỉ còn 1 trận nữa trong tháng giêng gặp Southampton vào cuối tuần này. Một chiến thắng trên sân St Mary sẽ giúp Pep Guardiola tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất tháng 1-2022.



Pep Guardiola chịu thua kỷ lục Premier League của Sir Alex Ferguson. ẢNH: MIRROR

Manchester City đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách lên đến 11 điểm so với đội thứ hai Liverpool nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Đội chủ sân Etihad và Pep Guardiola đang hướng đến chức vô địch Premier League thứ 4 trong 5 mùa gần nhất.