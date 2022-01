Cristiano Ronaldo là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Manchester United mùa này với 8 bàn thắng tại Premier League. Vậy nhưng, siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha bị đổ lỗi cho màn thể hiện sa sút ở mùa này của đội chủ sân Old Trafford.

Cuộc nói chuyện riêng giữa Rashford và Ronaldo (PLO)- Marcus Rashford đã có cuộc nói chuyện riêng với Cristiano Ronaldo nhằm cải thiện phong độ của anh tại Manchester United.

Cựu sao của Arsenal, Nigel Winterburn lại có suy nghĩ ngược lại. Winterburn cho rằng Ronaldo không phải là vấn đề của MU, mà ngược lại, HLV Ralf Rangnick cần xây dựng lối chơi cho MU xoay quanh tiền đạo này.



Rangnick cần xây dựng lối chơi ở MU xung quanh Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Chiến lược gia 63 tuổi người Đức Ralf Rangnick được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn cho MU, nhưng ông cũng được cảnh báo không nên loại Ronaldo khỏi kế hoạch của mình tại đội chủ sân Old Trafford.

Nhà cầm quân người Đức được MU bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái với tư cách HLV tạm quyền cho đến cuối mùa giải và ở lại “nhà hát của những giấc mơ” thêm 2 năm với vai trò cố vấn.

Ông đã có những thay đổi đáng kể ở MU, bao gồm cả việc chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-2-2-2, dù sơ đồ này vẫn chưa phát huy hết tác dụng. Phong độ của MU đã được cải thiện, ít nhất về mặt kết quả, nhưng nhìn chung nó không tốt hơn rõ rệt so với thời của HLV Ole Gunnar Solskjaer.



Ronaldo bị đổ lỗi trong những thất bại của Man Utd. ẢNH: PA

Nhiều người cho rằng, Rangnick cần có nhiều thay đổi về mặt con người để cải thiện triệt để thành tích và phong độ của MU. Một gợi ý cho Rangnick là loại bỏ Ronaldo, người từng 5 lần giành quả bóng vàng thế giới – Ballon d’Or.

Dù Ronaldo ghi rất nhiều bàn thắng cho MU nhưng anh bị coi là không phù hợp với triết lý Gegenpressing của Rangnick và là nguyên nhân khiến lối chơi của MU không được trơn tru.

Tuy nhiên, cựu hậu vệ Arsenal, Nigel Winterburn tin rằng, Rangnick nên làm điều ngược lại và xây dựng kế hoạch ở MU xung quanh hạt nhân là đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.



Winterburn cho rằng Rangnick không nên loại bỏ Ronaldo. ẢNH: PA

Chia sẻ với Paddy Power, Nigel Winterburn cho biết: “Tình huống Cristiano Ronaldo chơi phía trước Mason Greenwood và Marcus Rashford là rất hấp dẫn, bởi vì bạn có một siêu sao trở lại CLB của bạn, người đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp nhưng kỳ vọng được chơi trong mọi trận đấu.

Ronaldo đã 36 tuổi nhưng chúng ta có thể thấy thể chất của cậu ấy trông như không giống một người sắp kết thúc sự nghiệp. Số lần “bùng nỗ với năng lượng cao” của Ronaldo có thể ít đi. Sau đó, nếu chúng ta xem xét phong độ của Greenwood trước khi Ronaldo đến MU, thì việc cậu ấy “bỏ cuộc” không phải lỗi của Ronaldo”.

Kể từ khi trở lại “nhà hát của những giấc mơ”, Ronaldo đã ghi 8 bàn và kiến tạo 3 bàn trong 16 trận ở sân chơi Premier League. Nhưng một số người cảm thấy rằng, màn trình diễn của cựu sao Real Madrid nhìn chung là giảm sút và Rangnick cần phải “mở cửa” cho các cầu thủ khác có cơ hội thể hiện.



Rashford chịu nhiều chỉ trích trong trận MU thắng Aston Villa 1-0. ẢNH: GETTY

Winterburn tiếp tục: “Nếu Manchester United đưa Ronaldo vào đội, họ phải có một phong cách chơi nhằm phát huy hết khả năng của cậu ấy. Ronaldo là một siêu sao và cậu ấy ra sân thi đấu nhiều hơn những gì tôi mong đợi, nhưng Ronaldo là kiểu cầu thủ không bao giờ hạnh phúc khi ngồi trên băng ghế dự bị.

Đó là một câu hỏi hóc búa nhưng United đã đưa Ronaldo trở lại. Vì vậy, người quản lý hiện tại phải tìm ra hệ thống tạo ra kết quả tốt nhất cho họ ở hiện tại. Manchester United đang vật lộn để làm điều đó”.

Trận đấu gần nhất, MU đã vượt qua Aston Villa với tỉ số 1-0 ở vòng 3 FA Cup trên sân nhà Old Trafford nhờ pha lập công duy nhất của Scott McTominay. Tuy nhiên, đội bóng của Rangnick đã chơi một trận dưới tầm so với đội bóng của Steven Gerrard. Ronaldo không góp mặt trong trận đấu đó. Điều này cho thấy, vấn đề hiện tại ở MU không hoàn toàn do Ronaldo gây ra.

Nhiều người tin rằng, Manchester United cần bổ sung một tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng này, với những cái tên như Yves Bissouma của Brighton, Jude Bellingham của Borussia Dortmund và Amadou Haidara của RB Leipzig đang được liên kết với đội chủ sân Old Trafford.



Ronaldo vừa trở lại Sân Old Trafford vào mùa hè năm ngoái. ẢNH: GETTY

Vẫn còn phải chờ xem liệu HLV Ralf Rangnick có thể điều chỉnh kế hoạch của mình nhằm tận dụng tối đa Cristiano Ronaldo hay không, hay liệu cựu sao của Real Madrid và Juventus sẽ tìm cách rời bỏ Manchester United nếu anh tiếp tục bị đổ trách nhiệm cho màn trình diễn kém cỏi của đội chủ sân Old Trafford.