Cristiano Ronaldo gia nhập Juventus từ Real Madrid năm 2018 với mục tiêu hiện thực hóa khát khao vô địch Champions League của “bà đầm già” sau khi đội bóng thành Turin đã no nê danh hiệu trong nước.

Tuy nhiên, đã 3 mùa giải qua có Ronaldo, Juventus đều thua ở vòng knock out Champions League trước những đối thủ dưới tầm như Ajax, Lyon và mới đây nhất là Porto.



Để thực hiện tham vọng của mình, Juventus đã trả cho Ronaldo mức lương khổng lồ 28 triệu bảng Anh/năm, đó là chưa kể chi phí chuyển nhượng khoảng 80 triệu bảng Anh Juventus trả cho Real Madrid để có Ronaldo.



Ronaldo chưa thể giúp Juventus vô địch Champions League. ẢNH: GETTY

Cuối cùng Juventus vẫn nhận thất bại ê chề trong thương vụ này. Hiện Ronaldo còn hợp đồng với Juventus đến tháng 6-2022. Có thông tin cho rằng, Juventus muốn bán siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha với giá từ 21,5 đến 24,5 triệu bảng Anh nhằm cắt lỗ.

Trong khi đó, tiền vệ 28 tuổi người Pháp Paul Pogba từng hơn 1 lần muốn chia tay Manchester United. Pogba được liên kết với PSG, Real Madrid và chính Juventus. Điều thú vị là Pogba từng rời MU đến Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2012.

Trong 4 năm ở Juve, Pogba trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới rồi quay lại Manchester United với giá chuyển nhượng 89 triệu bảng Anh năm 2016.

Ở mùa này, Pogba dần lấy lại phong độ, anh ghi 5 bàn sau 30 trận chơi cho MU. MU rất muốn gia hạn hợp đồng với Pogba (kết thúc vào tháng 6-2022) nhưng Pogba vẫn chưa đồng ý. Nếu Pogba vẫn quyết tâm chia tay MU thì Ronaldo có thể là chìa khóa của vấn đề.



Pogba sẽ "được phép" rời MU nếu Juventus chịu đổi Ronaldo. ẢNH: GETTY

Chuyên gia bóng đá Ý về các vấn đề chuyển nhượng, Fabrizio Romano tin rằng, Juventus có thể thực hiện thương vụ đổi người với MU. Theo đó, Pogba sẽ trở lại Juventus lần thứ hai, còn Ronaldo cũng trở về Old Trafford… lần thứ hai.

Fabrizio Romano phát biểu trên Podcast Here We Go, “Giấc mơ lớn nhất của Juventus là Paul Pogba, luôn luôn là Paul Pogba. Nhiều lần tôi nói rằng Juventus muốn có cậu ấy. Juventus có kế hoạch ký hợp đồng với Pogba ngay từ mùa hè năm ngoái.

Vì vậy, Paul Pogba là giấc mơ của Juventus và hãy xem điều gì sẽ xảy ra tại Manchestre United. Nhưng nếu Juventus bán Ronaldo, đây sẽ là chìa khóa để họ ký hợp đồng với Paul Pogba. Nếu không làm vậy thì điều này sẽ không dễ dàng”.



Ronaldo sẽ "đổi áo" với Pogba vào cuối mùa này? ẢNH: GETTY

Trong 3 mùa giải chơi cho Juventus, Ronaldo đã ghi 95 bàn thắng trong 123 trận. Juventus vô địch Serie A trong 2 mùa giải trước có Ronaldo trong đội hình. Tuy nhiên, ở mùa này, Juventus đối mặt với nguy cơ lớn không thể nâng cúp Serie A lần thứ 10 liên tiếp.

Juventus hiện kém đội đầu bảng Inter Milan đến 10 điểm trên bảng xếp hạng Serie A khi giải chỉ còn 11 vòng nữa. Hiện Juventus đã vào chung kết cúp quốc gia Ý gặp Atalanta.