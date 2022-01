Đó là bình luận của cựu cầu thủ Neil Custis trong bài viết trên tờ Sun Sports (Anh). Neil Custis nhận định, “Ronaldo biết điều đó, những người hâm mộ ngày càng nghĩ về điều đó và HLV Ralf Rangnick không biết làm thế nào để đảo ngược nó”.

Ronaldo, 36 tuổi trở lại MU vào mùa hè năm ngoái trong một nỗ lực giành một danh hiệu khác, một Champions League khác để viết tiếp câu chuyện cổ tích trong mơ ở CLB giúp anh làm nên tên tuổi.

Ronaldo có thể gặp may mắn gia tăng thêm thành tích ấn tượng của mình nếu MU vô địch FA Cup. Nhưng nó có lẽ không nằm trong suy nghĩ của Ronaldo vào ngày 11-9-2021, ngày mà anh bước ra thảm cỏ sân Old Trafford trong một buổi chiều đầy cảm xúc.



Có Rangnick, MU vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề của mình. ẢNH: SUN SPORTS

“Trong 22 năm khoác áo các CLB, tôi đã chứng kiến một số buổi chiều có thể sánh ngang với nó, khi các CĐV ăn mừng rất lâu trước, trong và sau chiến thắng 4-1 của MU trước Newcastle, trong đó Ronaldo ghi 2 bàn.

United đã giật Ronaldo từ tay Manchester City và bây giờ họ đã sẵn sàng “cướp lại” danh hiệu từ “gã hàng xóm ồn ào”. Nhưng Man City dường như vẫn ổn khi không có Ronaldo, trong khi MU thua 8 trong 22 trận kể từ đó và mất đi HLV đã đưa họ về đích thứ hai mùa trước, dẫn họ đến trận chung kết Europa League”, Cutis viết.

Manchester United đã trượt dốc và bây giờ một số người đang tự hỏi liệu Ronaldo có phải là một phần của vấn đề. Ronaldo đã một tay kéo MU vào vòng loại trực tiếp Champions League với 6 bàn thắng trong 5 trận ra sân ở vòng bảng. Anh cũng có 8 bàn sau 16 trận ở Premier League.

Một dòng tweet xuất hiện trên mạng xã hội Twitter sau trận thua Wolves đã hỏi người hâm mộ nghĩ gì về tình huống Ronaldo mang lại cho MU. Dòng tweet này nhận được những câu trả lời trái chiều cho thấy sự chia rẽ.

Nhiều người thừa nhận rằng nếu không có những bàn thắng của Ronaldo, MU sẽ ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Những người khác cảm thấy sự trở lại của Ronaldo vào cuối kỳ chuyển nhượng đã làm xáo trộn các kế hoạch tốt nhất của HLV Ole Gunnar Solskjaer.



Ralf Rangnick đối mặt với nhiều vấn đề lớn ở MU. ẢNH: REX

Đó là sự bổ sung đột ngột ngoài dự tính của Solskjaer và có thể được lập luận rằng, nó đã làm “trật bánh các dự án dài hạn của MU”. Những cầu thủ trẻ như Jadon Sancho, Mason Greenwood và Marcus Rashford có thể cảm thấy rằng sự xuất hiện của Ronaldo hạn chế cơ hội ra sân và phát triển của họ.

Tại sao Greenwood bị thay ra sân trong trận đấu với Wolves, thay vì Edinson Cavani hoặc thậm chí là chính Ronaldo. Tất nhiên, khả năng ghi những bàn thắng vào thời điểm muộn màng của Ronaldo luôn quyết định sự có mặt của anh trên sân.

Tuy nhiên, khi Michael Carrick quyết định loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát trong trận hòa Chelsea 1-1 trên sân khách Stamford Bridge, chiến thuật của MU đã hoạt động tốt và ổn định.

Ronaldo được tung vào sân giữa hiệp 2 trong trận hòa đó, nhưng anh đã đi thẳng về phía đường hầm sân khi trận đấu kết thúc mà không ở lại chào các CĐV MU đã lặn lội đường xa đến cổ vũ cho đội nhà.

Đó cũng là cách Ronaldo đã làm khi anh bị loại khỏi đội hình xuất phát MU trong trận hòa Everton trên sân Old Trafford. Đó là tất cả những gì Ronaldo thể hiện khi MU thật sự giành được kết quả ấn tượng tại Stamford Bridge, chỉ 1 tuần sau ngày ra đi đầy cảm xúc của Ole Gunnar Solskjaer.



Nội bộ MU đang chia bè phái? ẢNH: EPA

Vấn đề là khi Ronaldo ở bất cứ đâu, mọi thành tích tốt hay xấu của đội đều do Ronaldo quyết định, bởi khả năng thượng thừa của anh. Mọi người nhìn vào Ronaldo và đưa ra lí do về mọi thứ đang diễn ra. Họ nói Ronaldo là lí do giúp đội bóng đi đúng hướng hoặc như trường hợp bây giờ, MU tệ hại là lỗi của Ronaldo.

Thậm chí có nhiều tuyên bố rằng Ronaldo là nguyên do khiến Juventus tụt dốc không phanh, bất chấp việc anh ghi 101 bàn thắng trong 134 trận sau 3 năm ở “Bà đầm già thành Turin”.

Công chúng thể hiện sự bất bình với Ronaldo vì việc rời bỏ khỏi sân sau khi mọi thứ diễn ra trong trận đấu không ổn và anh không giúp ích được gì cho đội bóng.

Sau đó, những tịn đồn xuất hiện đầy rẫy về người mà Luke Shaw đề cập sau trận thua của MU trước Wolves. Shaw nói: “Tôi không nghĩ rằng tất cả chúng tôi đã ở đó cùng nhau”.

Ở trận đấu đó, Cristiano Ronaldo có một pha lập công bị từ chối vì lỗi việt vị, cũng như cú sút chéo góc chệch khung thành từ đường kiến tạo của Bruno Fernandes.

Ronaldo thường xuyên bị phạt việt vị. Anh bị bắt lỗi việt vị 14 lần ở mùa giải này. Chỉ có 3 cầu thủ có số lần việt vị nhiều hơn Ronaldo tại Premier League. Đó là Jamie Vardy của Leicester City, Raul Jimenez của Wolves và Chris Wood của Burnley. Bộ ba này có số phút ra sân thi đấu nhiều hơn Ronaldo.



Việc quay lại với "người yêu cũ MU" có phải là quyết định sai lầm của Ronaldo? ẢNH: GETTY

Tin đồn từ truyền thông Anh cho rằng Ronaldo ngày càng trở nên xa cách với các đồng đội, dù anh được trao băng đội trưởng MU trong trận thua Wolves. Tình trạng bè phái đang phát triển dữ dội trong phòng thay đồ MU.

Tuy nhiên, khi một CLB thay đổi 5 HLV trong 8 năm rưỡi và sử dụng 2 HLV tạm quyền như Manchester United, rõ ràng đó là nơi các cầu thủ có thể “ẩn náu vì tiền”. Tình yêu giữa CLB và cầu thủ sẽ bị thử thách khi có lập luận cho rằng, “bạn không bao giờ nên quay lại với người yêu cũ của mình”.