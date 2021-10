Mancheter United đã đấu với Villarreal vào lúc 2h sáng ngày thứ năm 30-9 ở Champions League và sẽ đối đầu với Everton ở vòng 7 Premier League vào lúc 18h30 hôm nay (2-10).

Ronaldo yêu cầu Solskjaer đổi chiến thuật ở MU (PLO)- Cristiano Ronaldo đã nói chuyện với HLV Ole Gunnar Solskjaer sau khi siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha yêu cầu các đồng đội ở Manchester United phải đẩy cao tốc độ trận đấu.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phàn nàn việc BTC Premier League sắp xếp lịch thi đấu có phần bất công và bất hợp lý với MU vào giờ ăn trưa thứ bảy (12h30 giờ Anh). Solskjaer tuyên bố việc Premier League sắp xếp lịch thi đấu như vậy là bất thường khi MU đá 2 trận liên tiếp chỉ trong vòng 72 giờ đồng hồ.

MU đã vất vả và kiệt sức vượt qua Villarreal với tỉ số 2-1 nhờ pha lập công quyết định ở phút bù giờ cuối cùng 90+5 của siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Chỉ sau trận đấu này hơn hai ngày một chút, MU phải gặp đối thủ rất khó chịu Everton



Ronaldo tiếp tục là niềm hi vọng lớn nhất của MU. ẢNH: GETTY

MU đã đối mặt với tình huống tương tự ở mùa giải trước. “Quỷ đỏ” bất ngờ để thua Basaksehier 1-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng bảng Champions League vào rạng sáng thứ năm. Sau đó, MU đến Everton thi đấu vào trưa thứ bảy và thắng 3-1.

Solskjaer có lí do để phàn nàn cách sắp xếp lịch thi đấu có phần kỳ lạ của Premier League, bởi Man City và Liverpool thì được thi đấu ở Champions League sớm hơn MU 1 ngày, nhưng cả hai sẽ đối đấu trong trận đấu vào chủ nhật ở Premier League, nghĩa là muộn hơn MU 1 ngày.

Solskjaer cho rằng điều đó là không công bằng khi Liverpool và Man City đá Champions League vào 2h rạng sáng thứ tư nhưng về Premier League được đá vào lúc 22h30 ngày chủ nhật. Solskjaer nghĩ rằng vì vấn đề bản quyền truyền hình trận đấu đã khiến MU rơi vào khó khăn.



Solskjaer nhíu mày khi nói về lịch thi đấu bất hợp lý của MU. ẢNH: GETTY

Solskjaer giận dữ và thất vọng chia sẻ trên BT Sports: “Chúng tôi hoàn toàn không có được lời giải thích nào. Đó là Tivi, nó không có ý nghĩa theo cách thông thường. Chúng tôi đã có kịch bản tương tự ở mùa trước tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Manchester United và Chelsea chơi vào đêm thứ tư ở Champions League (rạng sáng thứ năm giờ Việt Nam). Chúng tôi có thể dễ dàng thi đấu vào chủ nhật, còn Liverpool và Man City đối đầu với nhau vào thứ bảy cơ mà.

Đó là sự thay đổi đầy khó khăn khi chúng tôi phải thi đấu hai trận liền vào tối thứ tư và sáng thứ bảy (giờ Anh) nhưng các cầu thủ sẽ không bị loại khỏi cuộc chơi”.

Đối thủ Everton đang có cùng 13 điểm với MU trên bảng tổng sắp Premier League. Điều an ủi cho Solskjaer và MU trong thời điểm này là họ được đá 2 trận liền kề (trước Villarreal và Everton) trên sân nhà Old Trafford và không phải di chuyển giữa các địa điểm thi đấu. Tính rộng ra, MU có 4 trận liền được thi đấu trên sân Old Trafford.



Sanho chưa thể hiện được gì kể từ khi đến MU. ẢNH: GETTY

MU cũng nhận tin vui về lực lượng khi Marcus Rashford đã trở lại tập luyện bình thường vào hôm qua. Rashford vừa trải qua cuộc phẫu thuật chữa chấn thương vai dai dẳng từ mùa trước và anh chưa ra sân thi đấu phút nào cho MU ở mùa này. Rashford hiện cần thêm thời gian tập luyện để lấy lại thể lực sẵn sàng cho những trận sắp tới của MU.

Solskjaer nói thêm: “Marcus đã tập luyện trọn buổi vào hôm thứ sáu. Có một pha tắc bóng vào cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn ổn, thật tuyệt khi thấy điều đó. Luke Shaw cũng cảm thấy tốt hơn. Shaw dính chấn thương vai nên chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định.

Harry Maguire vẫn đang ở ngoài mọi buổi tập và Amad cũng vậy. Nhưng Manchester United không mất bất kỳ cầu thủ nào sau trận đấu với Villarreal vào giữa tuần qua”.



Mason Greenwood cũng là niềm hi vọng trên hàng công MU. ẢNH: GETTY

Như vậy, đội trưởng Maguire, Rashford và Amad chắc chắn sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu giữa Manchester United và Everton trên sân Old Trafford hôm nay, còn khả năng ra sân của Luke Shaw vẫn bỏ ngỏ nhưng cực kỳ thấp.