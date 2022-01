Rạng sáng nay (18-1), LĐBĐ thế giới (FIFA) đã trao các giải thưởng The Best trong năm 2021. Lễ trao giải The Best được FIFA tổ chức ở trụ sở Zurich (Thụy Sĩ) theo hình thức trực tuyến.

Ronaldo bỏ Messi, chọn Ronaldo và Ronaldinho là 2 cầu thủ vĩ đại nhất (PLO)- Cristiano Ronaldo đã kể tên 2 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha chọn Ronaldo và Ronaldinho chứ không phải là Lionel Messi.

Theo đó, Robert Lewandowski của Bayern Munich và Alexia Putellas của Barcelona được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng nhất, cầu thủ nam và nữ hay nhất năm. Christiane Endler, Edouard Mendy, Emma Hayes và Thomas Tuchel là những cá nhân giành chiến thắng ở các giải thưởng khác.



Vượt qua Messi và Salah, Lewandowski giành The Best 2021. ẢNH: MIRROR

Tiền đạo người Ba Lan Lewandowski lần thứ hai liên tiếp giành giải cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA. Lewandowski, Lionel Messi và Mohamed Salah vào danh sách 3 cầu thủ rút gọn cuối cùng và tiền đạo người Ba Lan đã giành chiến thắng. Lewy đã thể hiện phong độ khủng khiếp ở mùa này với 34 bàn thắng sau 26 trận đấu.

HLV của Chelsea Emma Hayes lần đầu tiên được vinh danh ở hạng mục HLV nữ xuất sắc nhất. Chelsea cũng giành cú đúp danh hiệu HLV hay nhất năm khi HLV Thomas Tuchel được vinh danh ở mục HLV nam xuất sắc nhất. Thủ môn Mendy của Chelsea là nam thủ môn hay nhất năm, trong khi Christiane Endler của Chile và Lyon là thủ môn nữ xuất sắc nhất.



FIFA vinh danh Lewandowski. ẢNH: MIRROR

Lễ trao giải The Best của FIFA cũng công nhận hai ngôi sao phá vỡ kỷ lục ghi bàn. Theo đó, Christine Sinclair với 188 bàn thắng sau 308 trận khoác áo tuyển Canada đã nhận giải thưởng đặc biệt dành cho nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho tuyển quốc gia. Tương tự, Cristiano Ronaldo với 115 bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha cũng giành giải nam cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển quốc gia.

Những người chiến thắng giải cầu thủ, thủ môn, HLV xuất sắc nhất FIFA được xác định thông qua quá trình bầu chọn từ 4 nhóm người gồm: người hâm mộ bóng đá, giới truyền thông, đội trưởng và HLV tuyển quốc gia trên khắp thế giới.



Lewandowski liên tục ghi bàn cho Bayern Munich. ẢNH: REX

Các giải thưởng khác Đội hình 11 cầu thủ nam hay nhất năm – FIFA FIFPRO Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (AC Milan / Paris Saint-Germain) Hậu vệ: David Alaba (FC Bayern München / Real Madrid CF), Leonardo Bonucci (Juventus FC) và Rúben Dias (Manchester City FC) Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Manchester City FC), Jorginho (Chelsea FC) và N'Golo Kanté (Chelsea FC) Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Juventus FC / Manchester United FC), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (FC Bayern Munich) và Lionel Messi (FC Barcelona / Paris Saint-Germain) Đội hình 11 cầu thủ nữ hay nhất năm – FIFA FIFPRO Thủ môn: Christiane Endler (Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais) Hậu vệ: Millie Bright (Chelsea FC), Lucy Bronze (Manchester City WFC), Magdalena Eriksson (Chelsea FC) và Wendie Renard (Olympique Lyonnais) Tiền vệ: Estefanía Banini (Levante UD / Atlético de Madrid Femenino), Barbara Bonansea (Juventus FC) và Carli Lloyd (NJ / NY Gotham FC) Tiền đạo: Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Arsenal WFC) và Alex Morgan (Tottenham Hotspur FC / Orlando Pride / San Diego Wave FC) Bàn thắng đẹp nhất năm – FIFA Puskas: Erik Lamela (Argentina) - Arsenal gặp Tottenham (Premier League, 14-3-2021) Giải thưởng dành cho người hâm mộ: Đan Mạch và Phần Lan Khi Christian Eriksen lên cơn đau tim gục ngã trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan ở Euro 2020, người hâm mộ cả hai đội có mặt trên sân Parken ở Copenhagen đã bày tỏ sự xúc động. Người hâm mộ Phần Lan hô vang “Christian”, trong người người hâm mộ Đan Mạch đáp lại bằng “Eriksen” nhằm ủng hộ và cầu nguyện cho tiền vệ tuyển Đan Mạch này vượt qua nguy kịch. FIFA Fair Play: Đội tuyển Đan Mạch và Đội ngũ y tế, ban huấn luyện Đan Mạch Đội ngũ y tế, ban huấn luyện và các cầu thủ Đan Mạch phản ứng nhanh sau khi Christian Eriksen gục ngã trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan ở Euro 2020. Đội ngũ y tế đã kịp thời điều trị cho Eriksen, các cầu thủ Đan Mạch tạo thành vòng tròn xung quanh Eriksen để che chắn anh khỏi máy quay, đồng thời các cầu thủ Đan Mạch an ủi vợ Eriksen cùng gia đình.