Do tình hình dịch bệnh nên giải V-League bị hủy, trong khi các giải vô địch quốc gia đều diễn ra. Từ Trung Quốc đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc... khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia, quả bóng đều lăn. Điều đó khiến HLV của năm đội bảng B dễ duy trì nhịp độ thi đấu và phong độ của các tuyển thủ, trong khi với HLV Park Hang-seo thì chỉ toàn là tập chay rồi thi đấu.



Như đối thủ Saudi Arabia sau khi đá hai trận vòng loại bảng B với Việt Nam và Oman, các tuyển thủ trở về CLB thi đấu, trong đó có cả dự vòng 16 đội AFC Champions League. Tương tự, đội tuyển Nhật Bản, Trung Quốc… cũng trả cầu thủ về CLB chuẩn bị những giải quan trọng, trong đó có AFC Champions League đá tập trung tại Saudi Arabia.

Trong khi đó thì trừ thủ môn Đặng Văn Lâm về chơi tại J-League, các tuyển thủ Việt Nam không có được những trận đấu để giữ nhịp và duy trì phong độ đến ngày 7 và 12-10 (thi đấu tiếp vòng loại cuối World Cup 2022 với Trung Quốc và Oman). Họ phải tập chay và cao lắm là có những trận cọ xát với đàn em U-23 nên khó mà duy trì phong độ hoặc cọ xát để điều chỉnh.

Đấy là khó khăn của HLV Park Hang-seo so với các đồng nghiệp. Cũng vì khó khăn đấy mà ông buộc phải lấy tập luyện bù lại và thiếu may mắn cho đội là nhiều ca chấn thương xảy ra từ việc tích lũy trong tập luyện chứ không phải do thi đấu.

Khó khăn này chắc chắn thầy Park cũng chẳng thể trách ai được, bởi chính ông cũng không ngờ được rằng mùa trước nhiều quốc gia thèm khát nhìn bóng V-League lăn nhưng năm nay lại là bóng V-League hủy giữa chừng, còn thế giới thì có những phương án khắc phục để thi đấu trong mùa dịch như AFC và thế giới vẫn áp dụng.