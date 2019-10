La Liga ấn định ngày đấu El Clasico; MU sắp chiêu mộ Mandzukic

Manchester United sắp có sự phục vụ của Mandzukic

Tiền đạo đang thất sủng tại Juventus, Mario Mandzukic chấp nhận giảm lương xuống còn một nửa, để được chuyến đến thi đấu cho Man United ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông.



Manchester United cho biết Mandzukic sẵn sàng giảm lương để đến sân Old Trafford. ẢNH: GETTY

Trước đó tại kỳ chuyển nhượng mùa Hè, tuyển thủ Croatia đòi mức lương 380.000 USD/tuần cùng giá chuyển nhượng 18 triệu USD. Nhận thấy đòi hỏi này là quá đáng đối với một tiền đạo đã 33 tuổi, Man United rút lui không kèn không trống.

Mới đây truyền thông Anh cho biết, vì muốn được thi đấu, Mandzukic đã đồng ý nhận 190.000 USD/tuần kèm hợp đồng chuyển đến sân Old Trafford. Tờ The Sun trích lời một lãnh đạo Quỷ đỏ: “Người đại diện của Mandzukic nhấn mạnh họ sẵn sàng thay đổi so với yêu cầu ban đầu, cùng phụ phí đưa vào hợp đồng chuyển nhượng”.



Tuyển thủ người Croatia miệt mài trên ghế dự bị của Juventus. ẢNH: AFP

Trong những phát biểu của mình, HLV Solskjaer không ít lần đề cập ông cần một tiền đạo giàu kinh nghiệm như Mandzukic: “Anh ấy là mẫu cầu thủ chúng tôi rất cần, bởi kinh nghiệm của anh ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ của CLB”.

Tại Serie A mùa này, Mandzukic chưa được HLV Mauricio Sarri một lần sử dụng. Ngoài sự chào đón của Quỷ đỏ, tiền đạo Croatia còn được các CLB Qatar để ý nhưng anh vẫn muốn gắn bó thêm nhiều năm nữa với bóng đá đỉnh cao.

Trên thị trường chuyển nhượng, giá trị của Mandzukic dao động khoảng 13 triệu USD.



Tình hình chính trị bất ổn tại xứ Catalan...

La Liga ấn định ngày 18-12 đá El Clasico

Tin từ Reutesr, chiều nay (23-10) Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa tuyên bố, trận cầu “Siêu kinh điển” đầu tiên của mùa giải giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra vào ngày 18-12 tới.

Theo lịch thi đấu đã ban hành, El Clasico lẽ ra sẽ tiến hành vào thứ Bảy (26-10) tại sân Nou Camp, nhưng được BTC La Liga yêu cầu hoãn do những diễn biến bất ổn đang diễn ra tại xứ Catalan.

Tuần trước, tòa án tối cao Tây Ban Nha vừa ban hành lệnh bắt giam chín nhà lãnh đạo ly khai người Catalan, tổ chức cuộc trưng câu dân ý bất hợp pháp. Nhiều khu vực đã được người biểu tình xuống đường áng giữ, vài cuộc đụng độc với cảnh sát cũng được truyển thông ghi nhận.



...khiến trận cầu Siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha phải dời sang ngày 18-12 tới. ẢNH: REUTERS

Trong tuyên bố mới đây, RFEF cho biết: “Ủy ban điều hành giải đấu đã đưa ra quyết định này, nó được đề xuất của cả hai CLB. Theo đó, Real Madrid và Barcelona cùng đồng ý ngày 18-12 là thời điểm tốt nhất để tiến hành trận đấu này”.

El Clasico thuộc khuôn khổ vòng 9 La Liga mùa giải 2019-2020. Đây cũng là trận cầu “Siêu kinh điển” thứ 276 trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Tại cuộc trậm chán gần nhất, Real nhận thất bại 0-1 trước Barca ngay tại thánh địa Bernabeu.



Cùng với sân bay được mở rộng, các SVĐ cũng được xây mới tại Qatar. ẢNH: GETTY

Qatar mở rộng sân bay chuẩn bị cho World Cup 2022

Sân bay quốc tế Hamad được mở rộng, đón lượng khách gần gấp đôi khi quốc gia vùng Vịnh đăng cai World Cup 2022.

Công cuộc cải tạo nâng cấp sân bay Hamad sẽ được tiến hành vào năm tới và hoàn thành hai năm sau đó, mở rộng công suất đón khách từ 35 triệu lên 53 triệu khách mỗi năm. Giai đoạn hai dự kiến hoàn thành sau năm 2022, sẽ cho phép Hamad (khánh thành năm 2014) xử lý đến 60 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Quyết định cải tạo sân bay quốc tế duy nhất ở Qatar được cho là khó hiểu, bởi quốc gia giàu khí đốt hiện đang bị các quốc gia láng giềng tẩy chay. Giám đốc điều hành Qatar Airlines, Aknar al-Beker cho biết: “Mở rộng sân bay là một phần quan trọng trong sự thành công của tập đoàn Qatar Airlines. Và tất nhiên chúng tôi cũng chuẩn bị để tố chức World Cup 2022 và hơn thế nữa”. Hiện chi phí của dự án mở rộng không được phía Qatar tiết lộ.



Logo World Cup 2022 được thắp sáng tại Qatar. ẢNH: REUTERS

Theo AFP, kể từ tháng 6-2012, Qatar bị cấm vận đường hàng không, đường biển với các quốc gia láng giềng UAE, Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain vì cho rằng Qatar hỗ trợ các nhóm cực đoan. Doha lập tức phủ nhận cáo buộc.

Dự kiến tại World Cup 2022, Qatar sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt CĐV đủ mọi quốc gia đến tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.