Nếu nhà vô địch V-League đi chung kết ngược...

Đội bóng Hà Nội chưa có mùa bóng nào khởi đầu tệ hại như mùa bóng này trong 11 năm có mặt trên bản đồ V-League. Nhớ mùa năm 2016, họ khởi đầu cũng không tốt nhưng đến khi HLV Chu Đình Nghiêm lên thay Phạm Minh Đức đã tăng tốc rất nhanh ở lượt về, rồi đăng quang nhẹ nhàng trong sự cười trừ của các đối thủ.



Nguyên do, người ta tính được Hà Nội có thể “gom” bao nhiêu điểm từ những gương mặt thân quen chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển mà sau này mới đẻ ra cụm từ “năm thằng gầy đánh một thằng mập cũng chết”.

Tuy nhiên, Hà Nội sau này càng đá càng hay thật. Bằng chứng là dàn cầu thủ của họ chiếm số đông trên các đội tuyển quốc gia làm nòng cốt cho những ngôi vô địch V-League, có khi không nhất thiết phải dùng quyền trợ giúp quen thuộc.

Chỉ trong 11 mùa bóng đá giải V-League, Hà Nội đã giành năm ngôi vô địch, bốn lần á quân thì đủ thấy đội quân của bầu Hiển uy lực ra sao. Duy có điều, mùa này không còn đá theo thể thức truyền thống và với sự sa sút từ đầu mùa, rất khó cho Hà Nội kịp chạy đua vô địch, mà thậm chí còn có khả năng rơi xuống nhóm tranh chung kết ngược.



Đương kim vô địch Hà Nội trận nào cũng vá víu đội hình bởi quá nhiều vị trí chấn thương. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo cách đá mới hậu dịch COVID-19, các đội chỉ đá một lượt đi (13 vòng đấu), chọn tám đội xếp trên tranh vô địch và nhóm dưới sáu đội trốn suất rớt hạng. Hiện tại Hà Nội đứng hạng tám, chỉ kém đội đầu bảng Sài Gòn 5 điểm nhưng cũng hơn đội cuối bảng Nam Định 5 điểm. Cái khó là trong cơn suy thoái, Hà Nội có thể bị nhóm dưới níu áo cao hơn khả năng họ nhảy vào tốp trên để tìm lại một thời đang đánh mất.

Cũng không có nhiều cơ hội cho viễn cảnh “chị ngã em nâng” vì những đội bóng anh em của Hà Nội phải lo cho thân mình trước khi nghĩ đến người khác và không chắc giai đoạn 2 có gặp lại nhau.

Vấn đề của Hà Nội vẫn là nội lực yếu đi so với chính mình. Họ hao hụt lực lượng chủ yếu do chấn thương của các trụ cột như Đình Trọng, Duy Mạnh, Omar, Quang Hải, Ngân Văn Đại... Hay những lão tướng Văn Quyết, Thành Lương... mệt mỏi hơn, trong khi các lứa sau như Văn Toàn, Văn Xuân, Việt Anh còn non nớt, kể cả Thái Quý ra sân không đều.

Đấy là chưa kể những đội bóng không phải thân quen thường rất thích thú dốc hơn sức mình ra thắng nhà vô địch. Hà Nội bị suy yếu với một động lực thi đấu bấp bênh trong lúc các đối thủ mạnh hơn cũng là nguyên nhân khiến học trò ông Chu Đình Nghiêm gặp nhiều vất vả.

Dù sao Hà Nội vẫn không thể rớt hạng nhưng để tái chiếm nhóm đầu hay đua vô địch V-League mùa này thì rất vất vả vì danh sách chấn thương quá dày.