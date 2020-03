Những nụ cười sau lớp khẩu trang trong giới cầu thủ Việt

Thầy trò Park Hang-seo góp sức, góp của trong mùa dịch CLB HA Gia Lai trong mùa dịch COVID-19 đã phát động nhiều chương trình đẹp như chia nhau đi phát khẩu trang cho tiểu thương, người dân ở chợ Pleiku, tặng quà cho người nghèo, chung tay làm sạch môi trường… BS Đồng Xuân Lâm đầu tiên quay video hướng dẫn cộng đồng cách phòng dịch, cầu thủ Hồng Duy, các học viên nhí múa hát tập thể truyền đi nội dung rửa tay đúng cách… HLV Park Hang-seo thì vui vẻ tham gia chiến dịch “Thử thách rửa tay đúng cách” do VFF phối hợp với Bộ Y tế thực hiện qua mạng xã hội và vừa trao 5.000 USD ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Việt Nam và thế giới ngày ngày vất vả chống lại virus Corona. Cá nhân tôi đóng góp một phần dù nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ an ủi được những người chịu đau khổ do dịch bệnh, những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh”.