Nóng, lạnh trốn rớt hạng và đua vô địch

Lạ lùng như Than Quảng Ninh Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn nhiều cơ hội tranh chấp ngôi vô địch khi chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm nhưng giới hâm mộ Than Quảng Ninh phần lớn đặt họ ra khỏi đường đua. Nguyên do người ta từng giận dỗi chủ sân Cẩm Phả bỗng dưng cho cầu thủ giỏi đi cứu Hải Phòng trụ hạng mà không tập trung lực lượng hay nhất để tranh chấp ngai vua. Nếu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có tham vọng, lãnh đạo CLB đã không tự làm suy yếu đội bóng. Cho nên việc Than Quảng Ninh chiều 24-10 có thắng TP.HCM (VTV6 trực tiếp 18 giờ) cũng ít người tin họ muốn làm nên chuyện. Trận đấu còn lại ngày 25-10: Thanh Hóa tiếp khách SL Nghệ An (Thethaotintuc trực tiếp 17 giờ) khi cả hai đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, chỉ là chơi cho vui.