“Không gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến các học trò của mình ra sân đầy đủ trong trận đấu quyết định với Đài Loan tranh vé chơi vòng chung kết World Cup” - Kim Chi chia sẻ - “Thế hệ chúng tôi đã rất khao khát tìm một chỗ đứng ở cuộc chơi lớn mà bất thành, thì bây giờ lứa đàn em đã làm được. Đặc biệt hơn là hai bàn thắng do chính cầu thủ Chương Thị Kiều và Bích Thùy đều từ cái nôi của bóng đá TP.HCM lập công làm tôi rất xúc động. Các em rất giỏi. Tôi biết ơn họ!”.

Đội hình tuyển nữ Việt Nam ra sân trong trận quyết đấu với Đài Loan có đến tám cầu thủ TP.HCM ở đội hình xuất phát và sau đó Tuyến Ngân vào sân là đầy đủ. Sức đóng góp của đội trưởng Huỳnh Như, Thùy Trang, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Kim Thanh, Phương Thảo, Mỹ Anh, Trần Thị Thu cho thành công chung của tuyển quốc gia là rất lớn.



HLV Kim Chi và Thùy Trang, Huỳnh Như những người trong số

những chiến binh quả cảm. Ảnh: AT

Rất ngạc nhiên trong đội hình ấy, tiền vệ Thùy Trang - nhân vật từng đồng hành cùng giải Fair Play - đã 34 tuổi vẫn chạy tốt và chơi không thiếu phút nào suốt 540 phút. Thùy Trang nhỏ nhắn nhưng đa năng và dẻo dai thuộc hàng số một. Cô khiến trợ lý Cedric phải trầm trồ khen ngợi trong các cuộc đua thể lực với những đối thủ to cao hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,…

Nhớ lại thời điểm nhọc nhằn khi gần hết cả đội không may bị nhiễm COVID-19, đội tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ không đủ người đá trận mở màn với Hàn Quốc, cô gái quê Quảng Nam kể: “Từ điểm tập huấn Tây Ban Nha sang đến nơi thi đấu Ấn Độ trong đợt đầu tiên chỉ có sáu cầu thủ có xét nghiệm âm tính với COVID-19, sau đó chẳng may có thêm ba đồng đội bị dương tính. Đội chỉ có mỗi em, Huỳnh Như, Tuyết Dung còn khỏe mạnh, không bị cách ly, tự tập mỗi ngày và hồi hộp chờ các bạn trở lại. Rất may chỉ một ngày trước trận ra quân, đội có thêm 16 cầu thủ âm tính và tức tốc từ Ấn Độ sang chuyến thứ hai để thi đấu. Lần đầu tiên trong đời cầu thủ ăn tết xa nhà, em cùng đồng đội đã tặng cho nhau một món quà thật tuyệt vời”.

Chiến binh Bích Thùy ghi bàn quyết định vào lưới Đài Loan tâm sự: “Sức khỏe quý hơn vàng là có thật anh ạ! Lúc đó, bọn em chỉ mong muốn mình có đầy đủ sức thi đấu trong bảng tử thần cam go. Em sang Ấn Độ đợt đầu tiên xét nghiệm bị dương tính ngay tại sân bay, nên bị cách ly lâu nhất. 14 ngày là một quãng thời gian dài nhất trong đời cầu thủ của em. Mãi đến trận cuối vòng bảng gặp Myanmar, em còn phải tập chạy ở ngoài để lấy lại thể lực. Một ngày sau khi âm tính, em vào sân đá luôn. Cảm giác mình khi ấy không có nhiều sức, nếu không bọn em còn chơi hay hơn nữa”.

Trung vệ thép Chương Thị Kiều thì bày tỏ: “HLV Mai Đức Chung luôn động viên chúng tôi cố gắng thi đấu. Tôi ấn tượng với đội trưởng Huỳnh Như lúc nào cũng nhắn tin động viên cả đội, nhắc từng cầu thủ đang bị COVID-19 giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi đã xác định không ăn tết ở nhà thì càng cần quyết tâm thi đấu hơn nữa. Tôi cảm nhận đồng đội có thể yếu về sức khỏe nhưng tinh thần chiến đấu luôn mạnh mẽ”.•