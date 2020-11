Điều kiện cần và đủ cho Quảng Nam trụ hạng là phải thắng Hải Phòng với cách biệt từ bốn bàn trở lên, còn Nam Định không thắng SL Nghệ An.



Hai trận cầu nối mạng tạo ra nhiều kịch tính và nóng đến phút cuối cứ như giả tạo. Hải Phòng tung ra đội hình hai để thua chóng vánh Quảng Nam ba bàn chỉ nửa đầu hiệp 1. Sau khi Diego rút ngắn 1-3 gần cuối trận, Thanh Trung giúp đội nhà vượt lên 4-1 và rất may Mpande ghi bàn phút bù giờ cho Hải Phòng gỡ lại chung cuộc 2-4. Cùng lúc, cầu thủ Nam Định rơi nước mắt ở lại V-League giờ chót khi hòa SL Nghệ An 1-1 nhờ hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại. Cầu thủ Quảng Nam cũng khóc vì rơi xuống hạng Nhất vì trời đã không chiều lòng người.

Trợ lý Quốc Vượng thở phào nhẹ nhõm nói việc Hải Phòng cố gắng gỡ hai bàn do công ngoại binh đã tránh đi nỗi ngờ vực cầu thủ bán độ. Nhưng thật ra khán giả ngồi trên sân Lạch Tray không dễ bị qua mặt. Đá với đội cuối bảng Quảng Nam mà bỗng dưng Hải Phòng để thua ba bàn như trở bàn tay, đến nỗi khán đài rộn vang tiếng cổ vũ... Nam Định.

Hải Phòng và SL Nghệ An không tung ra đội hình chính thức do mục tiêu trụ hạng đã hoàn thành, nên họ chơi thật hay không thật chỉ có người trong cuộc biết và... trời biết. Cũng may là ông trời có mắt giữ Nam Định ở lại cuộc chơi cũ, không thì V-League mùa này không biết giấu mặt vào đâu.

Hai lần ở lượt đi, Nam Định kêu oan thấu trời xanh khi bị trọng tài đánh cắp điểm số. Ban trọng tài VFF dù rất muốn bảo vệ “vua sân cỏ” nhưng đành bất lực vì chứng cứ qua băng ghi hình sai rõ mồn một. Đến trận thua khuất tất Quảng Nam, thầy trò ở Nam Định cay đắng hiểu ra đội cần 1 điểm khó nhọc hơn đội muốn 9 điểm.

Quảng Nam vẫn có cái mình muốn, sau ba trận chung kết bỏ túi trọn vẹn 9 điểm. Cũng may Nam Định có 1 điểm mình cần để trụ hạng và đây là một cái kết có hậu nhất V-League 2020.