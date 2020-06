Thắng SL Nghệ An, U-19 HA Gia Lai vào chung kết với U-19 PVF

SL Nghệ An nổi tiếng là lò đào tạo trẻ bài bản và là nơi cung cấp cầu thủ không chỉ cho đội 1 SL Nghệ An mà còn cho rất nhiều CLB trên cả nước. Trận thua trên khiến HLV Nguyễn Văn Tiến của SL Nghệ An ấm ức với phát biểu: “Các cầu thủ của chúng tôi bị vấn đề tâm lý đặc biệt sau bàn thua từ quả 11 m. Những phút đầu, cầu thủ chúng tôi kiểm soát tốt thế trận và có những cơ hội tốt nhưng bất ngờ lại bị phạt đền rồi từ đó gặp vấn đề tâm lý. Điều đấy khiến cầu thủ chúng tôi có những đường chuyền không chính xác và bỏ qua đáng tiếc nhiều cơ hội”.



U-19 HA Gia Lai vào chung kết. Ảnh: ANH HÒA

Trong khi đó, HLV Guillaume Graechen, thầy của lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… ngày nào rất vui với lứa U-19 HA Gia Lai hôm nay khi giành suất chơi chung kết với U-19 PVF, đội bóng giành chiến thắng 2-0 trước U-19 CAND tại bán kết 2.