Thầy Park gọi ứng viên bóng vàng, gạch tên lão tướng Anh Đức

Danh sách do HLV Park Hang-seo triệu tập gồm 37 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, 15 hậu vệ, 10 tiền vệ và 8 tiền đạo. Mục tiêu của thầy trò ông Park năm 2021 là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 (dời đến tháng 4-2021) và lấy vé chơi tiếp vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng G và còn ba trận làm khách Malaysia, tiếp Indonesia, chơi trận cuối sân khách UAE.

Hầu hết gương mặt kỳ cựu đã khẳng định vị trí trong đội hình tuyển quốc gia đều có mặt như trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn,…



HLV Park Hang-seo cho gọi nhiều gương mặt cũ từng góp mặt trên đội tuyển quốc gia. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng cho gọi những cầu thủ dưới 23 tuổi chơi nổi bật ở V-League 2020 lên tuyển như hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến hay tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Ngoài ra, cũng không thể không kể đến sự hiện diện của làn sóng tân binh như tiền vệ Cao Văn Triền đến từ CLB Sài Gòn, hậu vệ Nguyễn Văn Việt của CLB Than Quảng Ninh.

Một điểm đáng chú ý khác ttheo VFF, danh sách triệu tập lần này của ĐTQG Việt Nam cũng chứng kiến sự trở lại của khá nhiều tên tuổi đã quen thuộc với người hâm mộ như Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa), Giang Trần Quách Tân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA), Hồ Tuấn Tài (TP.HCM)…

Thủ thành kỳ cựu từng nhiều năm khoác áo đội tuyển Bùi Tấn Trường quê Đồng Tháp cũng tái xuất, sau một mùa bóng chơi ổn định trong màu áo Hà Nội. Đặc biệt sự góp mặt của Nguyễn Văn Quyết từng vắng bóng ở đợt tập trung gần nhất nhưng bị hoãn do dịch bệnh COVID-19 nhưng không có lão tướng Anh Đức. Đây là một sự tính toán chặt chẽ của Ban huấn luyện sau một thời gian dài theo dõi các cầu thủ trong màu áo CLB.



Ông thầy người Hàn sau chức vô địch AFF Cup 2018...



... mới cho gọi trở lại tiền đạo Văn Quyết. Ảnh: NGỌC DUNG.

Gần hai năm qua, Văn Quyết không có mặt trong đội tuyển quốc gia, sau chức vô địch AFF Cup hồi cuối năm 2018, bất chấp anh luôn chơi rất tốt ở Hà Nội. Ông thầy người Hàn Quốc nhiều lần khẳng định Văn Quyết chưa phù hợp với lối chơi chung của đội tuyển dù ông không bỏ rơi. Cái chính là thầy Park chờ đợi thời điểm thích hợp nhất để gọi Văn Quyết trở lại.

Chân sút của Hà Nội cũng là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 và đang trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng vừa công bố.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 6-12 đến ngày 28-12 tại Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc tổ chức thi đấu giao hữu quốc tế cho đội tuyển là bất khả thi. Vì vậy, VFF lên kế hoạch tổ chức hai trận đấu giữa tuyển quốc gia và đội trẻ U-23 nhằm mục đích vừa phục vụ công tác chuyên môn cho hai đội tuyển, vừa gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức hai trận đấu này VFF sẽ thông báo sau.



Công Phượng sẽ gặp lại nhiều đồng đội cũ dưới thời thầy Park. Ảnh: NGỌC DUNG.

Danh sách 34 cầu thủ: Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (SHB Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SL Nghệ An); Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên (Hà Nội), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HA Gia Lai), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SL Nghệ An), Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (B. Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa); Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HA Gia Lai); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh); Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HA Gia Lai); Phan Văn Đức (SL Nghệ An); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).