Thầy Park tiết lộ về Malaysia; Messi, Ronaldo bị cấm tới Anh

Thầy Park tiết lộ lý lo Malaysia mạnh hơn hồi AFF Cup

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, tuyển Malaysia mạnh hơn thời đấu AFF Cup 2018 bởi nhập tịch hàng công.



HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. ẢNH: VFF

Phát biểu được HLV Park Hang-seo nói tại buổi họp báo trước trận đấu vòng loại World Cup 2022: “Hai điều khiến Malaysia mạnh hơn lần gặp gỡ trước, thứ nhất, hàng công họ có thêm cầu thủ nhập tịch. Kế đến qua phân tích trận đấu, lối chơi của họ cũng trở nên ổn định, tính an toàn cao hơn.

Hàng tiền vệ họ mạnh hơn nhờ có Syafiq Ahmad, cầu thủ đa năng quan trọng có khả năng xâm nhập vòng 16,50 m gây nguy hiểm. trong khi đó Mohamadou Sumareh (số 13) và Safawi Rasid (số 11) thường xuyên đột phá từ cánh phải, căng ngang hoặc tạt bóng cho tiền đạo ghi bàn. Đa số bàn thắng của Malaysia trong trận thắng Sri Lanka 6-0 đều phát xuất từ cánh phải”.

Đây cũng chính là hành lang, được trấn giữ bởi hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu bên phía đội tuyển Việt Nam. Đánh giá về học trò hội quân muộn nhất, thầy Park chia sẻ thêm: “Trước khi về Việt Nam Văn Hậu có đá ở đội trẻ Heerenveen SC, cậu ấy không bị chấn thương hay gì ngoài vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra lần cuối trước khi quyết định đội hình ra sân.



Ở lần tái ngộ này, trung vệ Đình Trọng (21) chấn thương không kịp góp mặt. ẢNH: GETTY IMAGES

Với Công Phượng, qua kiểm tra thể lực không có vấn đề gì. BHL chúng tôi vẫn theo dõi sức khỏe, phong độ của cậu ấy. Dù không thi đấu nhưng Công Phượng vẫn tập luyện đầy đủ. Tôi chỉ băn khoăn về phong độ của cậu ấy.

Đối đầu giữa hai đội tại AFF Cup không còn tính giá trị, nó đã là quá khứ. Tôi không thể nói chính xác kết quả nhưng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng”.

Về phần mình, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe nhấn mạnh: “Chúng tôi tự tin, lạc quan về một kết quả tốt trước Việt Nam ở trận đấu vào ngày mai”.

Cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Việt Nam và á quân AFF Cup Malaysia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 10-10, tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).



CĐV nhập viện sau sự cố bạo loạn tại Bung Karno. ẢNH: AFP

Indonesia thoát án phạt “treo sân”

Truyền thông Indonesia cho biết, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chỉ nhận mức phạt tiền 45.000 USD thay vì “treo sân”, do không đảm bảo an ninh an toàn trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022.

Tại cuộc tiếp đón tuyển Malaysia trên sân Bung Karno hôm 5-9, sự cố bạo loạn khiến ba CĐV nhập viện, đội tuyển Malaysia rời sân bằng xe bọc thép… buộc PSSI phải điều trần với Ủy ban Kỷ luật FIFA vào ngày 4-10. Theo đó, PSSI chỉ nhận án phạt tiền 45.000 USD, tránh được hình phạt nghiêm khắc có thể thi đấu trên sân trung lập, hoặc sân không có khán giả ở trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Việt Nam.



Đội tuyển Maaysia rời sân bằng xe bọc thép. ẢNH: AFP

Giám đốc truyền thông PSSI , Gatot Widakdo chia sẻ: “Chúng tôi đã thành công trong việc thuyết phục FIFA, nhằm tránh nhận hình thức phạt nặng hơn. Thành công nhờ chúng tôi sớm thực hiện những nghĩa vụ của mình và cam kết không để tái diễn tình trạng trên”.

Cũng vì lo ngại vấn đề an ninh, cuộc đối đầu Indonesia – Việt Nam (ngày 15-10 tới) đã được chủ nhà chuyển đến tranh tài tại SVĐ Kapten I Wayan Dipta tại quần đảo Bali.



Từ Ronaldo...

Ronaldo, Messi có thể bị cấm nhập cảnh vào Anh quốc

Tờ AS của Italia tiết lộ, do từng có tiền án về trốn thuế, các cầu thủ như Messi, Ronaldo, Diego Costa, Marcelo sẽ không được nhập cảnh vào Anh tham dự Champions League.

Viễn cảnh trên có thể xảy ra khi vương quốc Anh thực hiện kế hoạch Brexit - rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), kế hoạch đã được cựu thủ tướng Anh Theresa May đề xuất hai năm trước.



...đến Messi từng ra hầu tòa và lãnh án vì tội trốn thuế. ẢNH: REUTERS

Theo phân tích của luật sư chuyên về di trú, Andrew Osbourne chia sẻ: “Nếu như trước đây, các cầu thủ có tiền án nhưng có hộ chiếu EU vẫn có thể được đến Anh, miễn họ không bị xem là đối tượng nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Sau Brexit, những đối tượng này có thể bị cấm như các công dân ngoài EU. Kể cả cầu thủ, bất cứ ai có tiền án đều không được nhập cảnh vào Anh”.

Tiền án mới nhất trong giới cầu thủ là ngôi sao của Atletico Madrid Diego Costa. Tiền đạo gốc Brazi vừa bị kết án 6 tháng tù về tội trốn thuế. Năm 2016, Lionel Messi từng bị tòa án Tây Ban Nha kết tội 21 tháng tù cũng với tội danh trên. Đến năm 2018 Ronaldo cũng từng bị tuyên 23 tháng tù do trốn thuế. Tuy nhiên tất cả được cho tại ngoại sau khi họ trả số tiền phạt đã phạm pháp.