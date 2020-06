Tiền đạo tịt ngòi, ông Park đau đầu

Bóng đá Việt Nam khởi động trở lại sau dịch COVID-19 với các loạt trận sơ loại và vòng 16 đội Cúp Quốc gia trong sự hào hứng của cầu thủ lẫn người yêu bóng đá. Tuy nhiên, cơ hội cho khán giả chứng kiến những bàn thắng đẹp, đặc biệt đến từ các tiền đạo đang khoác áo tuyển quốc gia lại không nhiều. Cho dù là chính họ như thỏi nam châm thu hút người xem đến sân.



Không tính các chân sút ở hạng Nhất thường không lọt mắt xanh thầy Park, những tiền đạo đã khẳng định mình hoặc có tiềm năng lên tuyển vẫn hiếm muộn bàn thắng. Duy nhất có tuyển thủ Hà Đức Chinh sau bàn thắng trên chấm 11 m giúp đội nhà thắng Huế 1-0 thì đến vòng 16 đội chấn thương rời sân phút 20 và SHB Đà Nẵng bị loại bởi TP.HCM. Ngoài ra, còn có Nhâm Mạnh Dũng từng khoác áo U-22 Việt Nam ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Viettel trước đội hạng Nhất An Giang.



Không có ngoại binh, tiền đạo nội của nhà vô địch V-League tịt ngòi dù tạo ra hơn 25 pha sút cầu môn. Trên khán đài, thầy Park ôm đầu lo. Ảnh: NGỌC DUNG

Những niềm kỳ vọng khác của CLB và ông Park Hang-seo đều có màn trình diễn không mấy ấn tượng. Tiến Linh không gặp may bị chấn thương phải thay ra trong trận B. Bình Dương thắng nhẹ Thanh Hóa 1-0 do công hậu vệ Tấn Tài. Còn hơn nửa đội hình tuyển quốc gia của HA Gia Lai gây thất vọng hơn khi dừng cuộc chơi ở sân nhà của Nam Định.

Điều ông Park nhận định hầu hết CLB phụ thuộc quá lớn vào các chân sút ngoại không sai, vì khi vắng họ, những tiền đạo nội không tự xoay sở sao cho hiệu quả hơn. Ví như nhà đương kim vô địch Hà Nội phải đá với đội hạng Nhất Đồng Tháp theo quy định không dùng ngoại binh, lập tức khiến họ lúng túng. Thậm chí, HLV Chu Đình Nghiêm còn đưa cả trung vệ Thành Chung lên chơi tiền đạo để tìm bàn thắng, đủ thấy sự hiếm hoi và khao khát của CLB sở hữu chân sút nội giỏi như thế nào.

Hai đội V-League Than Quảng Ninh và Nam Định hòa nhau 2-2 trong 90 phút đều do công ngoại binh, hay bàn thắng duy nhất của Hà Tĩnh loại chủ nhà Quảng Nam cũng nhờ chân sút ngoại. Hiện tượng đội hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu đánh bại hai CLB đang chơi V-League Sài Gòn và SL Nghệ An phần lớn nhờ vào việc sử dụng cầu thủ thuần nội còn hai đàn anh thì không Tây nên xộc xệch.

HLV Park Hang-seo nhẩm tính có đến 80% đội bóng sử dụng tiền đạo ngoại săn bàn thắng và giành suất chơi của đồng nghiệp nội khiến cho cảm giác của họ dần mai một đi. Điều này cũng chỉ đúng hơn một nửa, bởi khi cầu thủ ngoại ở V-League không ra sân do quy định gặp đội hạng Nhất tại Cúp Quốc gia, những tiền đạo nội vẫn chưa thể chớp cơ hội thể hiện mình thật tốt.