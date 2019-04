TP.HCM lần thứ 5 đoạt áo vàng chung cuộc Cúp Truyền Hình

Chặng đấu cuối dài 168 km từ Bảo Lộc về TP.HCM, trong khi các đối thủ tranh chấp danh hiệu chung cuộc “im hơi lặng tiếng” thì đường đua trở thành sàn diễn cho các VĐV không tranh chấp.



Đoàn đua chia tay Bảo Lộc thẳng tiến về Hội trường Thống Nhất TP.HCM.

Khơi mào cho cuộc tấn công bứ phá là tay đua người Colombia Vladimir Lopez, sau cú nhấn bàn đạp tại đèo Chuối, kéo theo hàng loạt tay đua trẻ cùng tách tốp.

Với thể lực sung mãn cùng sự quyết tâm cao độ, Lopez luôn là tay đua tiên phong giúp 7 VĐV tốp đầu tăng tốc, tạo khoảng cách hơn 2 phút so với nhóm áo vàng. Do căng sức làm đấu kéo nên ở hai sprint rút dọc đường, Lopez bất lực nhìn các đồng nghiệp Việt Nam tung nước rút giành chiến thắng dọc đường. Một kết quả thật bất công so với công sức Lopez đã cống hiến cho tốp tay đua dẫn đầu.



Tay đua người Colombia, Vladimir Lopez khoác áo Ynghua Đồng Nai



Luôn là người tiên phong tạo tốc độ cho tốp 1.

Suốt hành trình hơn 130 km, Vladimir Lopez luôn tạo được dấu ấn đầy cống hiến. Thậm chí khi đoàn đua còn cách đích khoảng 15 km, anh vẫn cố gắng tung những guồng chân cuối cùng lao về đích bất chấp sự rượt đuổi như vũ bão của vài chục tay đua nhóm sau. Nhưng tất cả trở thành “công cốc” khi anh bị đoàn đông bắt lại trước khi đoàn đua vào đến chân cầu Sài Gòn.

Dù không đạt được kết quả nhất chặng nhưng Vladimir Lopez vinh dự nhận sự tri ân qua giải thưởng “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, đánh dấu những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh ở chặng tranh tài cuối.



Các tay đua tranh tài không được ủng hộ của thời tiết. Họ phải liên tục uống để bù nước.



Tại mức đến trước Hội trường Thống Nhất, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) một lần nữa đánh bại Lê Văn Duẩn (TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ), Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7 Trisport) giành chiến thắng sau 3 giờ 50’36”.







Cán mức đến trong tốp đông, tay đua TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ Javier Sarda Perez xuất sắc đoạt áo vàng chung cuộc Cúp Truyền Hình 2019. Đây cũng là danh hiệu áo vàng thứ 5, HLV Đỗ Thành Đạt đem về cho xe đạp TP.HCM.



Ba thứ hạng đầu cá nhân chung cuộc, mang đậm dấu ấn của các tay đua ngoại binh.



Mặc dù bị bể vỏ khoảng 3 km cuối lộ trình nhưng tay đua người Hóc Môn Lê Nguyệt Minh vẫn lập hat-trick, ba năm liên tiếp đoạt danh hiệu dành cho tay đua có nước rút tốt nhất.





Giải thưởng áo chấm đỏ chung cuộc - Vua leo núi thuộc về Mirsamad Pourseyed của Tập Đoàn Lộc Trời An Giang.



Tài năng trẻ Dược Domesco Đồng Tháp - Nguyễn Quốc Bảo lần đầu đoạt danh hiệu áo trắng chung cuộc.



Với nỗ lực đồng tâm hiệp lực, êkíp TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ vượt qua Bikelife Đồng Nai và Tập Đoàn Lộc Trời An Giang đoạt chức vô địch đồng đội thứ 2 liên tiếp.