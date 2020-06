Đội hạng nhất ‘đầu hàng’ Quả bóng vàng, Quả bóng bạc

Loạt trận tối 31-5 đã khép lại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, theo đó đã xác định được tám đội góp mặt ở tứ kết. Vòng tứ kết sẽ thi đấu vào tháng 8.

Loạt trận vòng 1/8 được chốt trên sân Hàng Đẫy khi Hà Nội đánh bại Đồng Tháp 3-0. Một trận đấu mà Hà Nội, nơi đang sở hữu Quả bóng vàng và Quả bóng bạc 2019, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải chỉ thi đấu ở mức cầm chừng cũng dễ dàng đánh bại đội hạng nhất Đồng Tháp ba bàn trắng.



Thành Chung góp một bàn trong chiến thắng 3-0 của Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG

Trên khán đài HLV Park Hang-seo dự khán trận đấu, ngoài ra tân binh thủ môn Bùi Tấn Trường của Hà Nội cũng ngồi quan sát đồng đội thi đấu.



Đây là trận đấu mà trung vệ tuyển thủ quốc gia Thành Chung liên tục chơi dâng cao như một tiền đạo. Ý đồ của HLV Chu Đình Nghiêm là muốn thử nghiệm trung vệ cao to này chơi ở vị trí tấn công.



Quả bóng vàng 2019 - Đỗ Hùng Dũng chơi rất lăn xả. Ảnh: NGỌC DUNG

Thành Chung có pha hỏng ăn thật khó nói, đá ra ngoài còn khó hơn đá vào lưới. Ở cự ly cận thành chỉ chưa tới 3m, trực diện cầu môn, cú lao người xuống quá nhanh khiến Chung ra chân không chuẩn đưa bóng đi vọt xà.



HLV Park Hang-seo ngồi trên khán đài cười. Tuy nhiên sau đó Thành Chung kịp sửa sai bằng cú đột phá bên cánh trái rồi xỉa bóng bằng cú má ngoài rất gọn gàng góp vào chiến thắng 3-0 cho đội bóng thủ đô.



HLV Park Hang-seo dự khán trận đấu. Ảnh: NGỌC DUNG

Kết quả các trận còn lại của vòng 1/8 như sau: An Giang - Viettel 0-2, SL Nghệ An - BR-VT 1-1 (BR-VT thắng luân lưu 5-4), Than Quảng Ninh - Nam Định 2-2 (Thanh Quảng Ninh thắng luân lưu 5-4), TP.HCM - SHB Đà Nẵng 0-0 (TP.HCM thắng luân lưu 3-2), B. Bình Dương - Thanh Hóa 1-0, Cần Thơ - Bình Phước 1-0, Quảng Nam - Hà Tĩnh 0-1.



Tân binh CLB Hà Nội, thủ môn Bùi Tấn Trường theo dõi trận đấu từ khán đài. Ảnh: NGỌC DUNG

+ Lịch thi đấu vòng tứ kết vào tháng 8: BR-VT - TP.HCM, Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh, Viettel - B. Bình Dương, Hà Nội - Cần Thơ (đội xếp trước mỗi cặp đấu được đá sân nhà).