HLV Honda ghi bàn 5 châu, ôm nhiều mộng lớn

Danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda, Tổng quản, kiêm HLV trưởng tuyển Campuchia cứ như là “làm tất, ăn tất” nhiều vai trò trong đời sống bóng đá.

Danh thủ 33 tuổi này vừa ghi bàn cho CLB giàu truyền thống bậc nhất Brazil, CLB Botafogo tại giải Vô địch bang Rio de Janeiro.



Honda trong vai trò là... sếp.

Honda từng khoác áo AC Milan, CSKA Moscow và ghi rất nhiều bàn thắng. Những trận đấu ở World Cup 2018, Honda cũng ghi bàn tại Nga trong màu áo tuyển Nhật. Ở châu Á thì Honda từng ghi nhiều bàn hơn nữa khi còn khoác áo CLB ở Nhật đá J- League trước khi sang châu Âu, rồi cùng tuyển Nhật ghi nhiều bàn khi đá giải châu Á.

Sang châu Đại Dương khoác áo Victory Melbourne của Úc năm ngoái, Honda cũng góp tám bàn cho CLB này. Sang châu Phi dự World Cup 2010 tại Nam Phi, Honda cũng góp những bàn thắng cho tuyển Nhật.



...Trong vai trò thuyền trưởng

Nay khoác áo Botafogo, một CLB giàu truyền thống nhất Brazil, Honda vẫn lại ghi bàn. Như vậy “dấu giày” bàn thắng của danh thủ Nhật “in” khắp năm châu.

Vừa qua, Honda ra sân trận đầu tiên trong màu áo Botafogo, anh đã ghi bàn thắng phút thứ 28 từ chấm 11m. Sau đó đội Bangu có bàn gỡ hòa phút 58, đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu. Khi đến Botafogo đầu quân, danh thủ Nhật đưa ra những yêu cầu an ninh cá nhân rất khắc khe, phải bảo vệ an ninh cho anh an toàn gần như tuyệt đối, đi xe chống đạn nhằm tránh nạn bắt cóc và cướp có vũ trang ở Brazil.



...Và trong vai trò cầu thủ đang khoác áo Botafogo

Đó là vai trò cầu thủ, còn ở phương diện quản lý, Honda hiện đang là Tổng quản của các đội tuyển Campuchia, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Campuchia.

Keisuke Honda còn là ông bầu đúng nghĩa. Anh đang tiến hành thành lập CLB Tokyo One mà anh làm chủ tịch. Honda nêu mục tiêu biến CLB này thành một CLB chuyên nghiệp đẳng cấp châu lục và vươn tầm thế giới. Hiện Tokyo One đang chơi giải hạng nhì (J- League 2) ở Nhật.