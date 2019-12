Tuyển nữ Việt Nam 'mở đường' đến World Cup; Man City đầu hàng

Bóng đá nữ Việt Nam “mở đường” đến World Cup

Sáng 23-12, khát vọng đến được sân chơi World Cup của bóng đá nữ Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh khi Hưng Thịnh Land rót đầu tư 100 tỉ đồng.



VFF và Hưng Thịnh Land ký kết hợp đồng tài trợ bóng đá nữ Việt Nam 100 tỉ đồng. ẢNH NGỌC DUNG

Hợp đồng tài trợ 5 năm sẽ góp phần giúp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chi trả lương thưởng, cải thiện chế độ dinh dưỡng, đổ vào đầu tư bóng đá trẻ. Đặc biệt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được tạo điều kiện tập luyện tốt nhất nhắm đến mục tiêu đoạt suất tham dự World Cup.

Với đội tuyển nữ Việt Nam, các “cô gái vàng” từng sáu lần đăng quang SEA Games – nhiều nhất khu vực nhưng chưa một lần lọt đến VCK bóng đá nữ thế giới. Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang xếp hạng 32 thế giới, đứng thứ 6 châu lục, chiếm ngôi vị số 1 khu vực rất sáng cửa đến với Wolrd Cup.



Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 giành HCV SEA Games 30. ẢNH: ANH PHƯƠNG

FIFA cũng đang có chủ trương nâng tổng số đội nữ tham dự World Cup từ 24 lên 42 đội, tần suất tổ chức cũng được thu ngắn hai năm một lần (thay vì bốn năm như hiện tại), càng khiến cơ hội tham dự đấu trường thế giới của đội tuyển nữ Việt Nam rộng mở hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên với gói tài trợ 100 tỉ đồng trong vòng 5 năm, bóng đá nữ Việt Nam mới đủ một nửa kinh phí thực hiện giấc mơ World Cup nên rất cần thêm sự chung tay, chung sức của các mạnh thường quân khác.



HLV Pep Guardiola. ẢNH: REUTERS

Man City tuyên bố “đầu hàng” Liverpool

HLV trưởng Man City, Pep Guardiola thừa nhận ông và các học trò không thể đuổi kịp Liverpool trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Phát biểu với kênh ESPN, Guardiola nhấn mạnh: “Thật không tưởng khi phải đuổi bắt một đối thủ giành đến 16/17 trận thắng kể từ đầu mùa giải. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ phải nỗ lực thắng các trận còn lại, qua đó giành suất tham dự đấu trường Champions League mùa tới.

Thật ảo tưởng nếu nghĩ rằng Liverpool sẽ tự đánh mất điểm tạo cơ hội cho chúng tôi đuổi kịp họ. Dù lạc quan đến mấy tôi cũng không thể nghĩ rằng, họ sẽ thua 4-5 trận trong các lượt đấu tới bởi vì họ sở hữu lực lượng rất mạnh”.



Các cầu thủ Man City đuối sức trong cuộc đua tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Liverpool. ẢNH: REUTERS

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 18 vòng đấu, ĐKVĐ Man City còn cách Liverpool đến 11 điểm nhưng The Reds còn một lượt chưa đấu, do vừa tham dự FIFA Club World Cup. Cùng với đó, The City còn bất lợi do phải đấu hai trận trong vòng 48 tiếng lần lượt gặp Wolverhampton (ngày 28-12) và Sheffield United Ngày (30-12), càng khiến hành trình bảo vệ danh hiệu của Man City gặp muôn trùng khó khăn.

Trước sự sắp xếp lịch thi đấu bất hợp lý của BTC, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã xỉa xói rằng: “Tôi có viết thư cảm ơn BTC Ngoại hạng Anh vì họ đã đưa chúng tôi vào tủ cấp đông sau trận gặp Wolves. Vì có như thế chúng tôi mới đủ sức chơi tiếp với Sheffiled hai ngày sau đó”.



Quang Hải thực hiện cú sút phạt tạo nên siêu phẩm "Cầu vòng trong tuyết". ẢNH: CMH

“Cầu vồng trong tuyết” chiến thắng áp đảo

Siêu phẩm “Cầu vồng trong tuyết” của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bình chọn Bàn thắng biểu tượng U-23 châu Á do AFC khởi xướng.

Sau sáu ngày phát động, AFC đã chính thức khép lại “cuộc đua”. Với tổng số lượt bình chọn là 1.159.847 phiếu, siêu phẩm của Quang Hải chiếm tỉ lệ áp đảo so với pha lập công của Mahdi Torabi, được cầu thủ người Iran ghi trong trận gặp U-23 Trung Quốc, chỉ đạt 298.037 lượt bình chọn.

Vị trí thứ 3 thuộc về bàn thắng của Azizjon Ganiev, lập công tại bán kết VCK năm 2018 giữa U-23 Uzbekistan và U-23 Hàn Quốc.

Trước đó tại trận chung kết U-23 châu Á 2018, “Cầu vồng trong tuyết” được Quang Hải thực hiện, giúp U-23 Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 trước U-23 Uzbekistan tại Thường Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên U-23 Việt Nam chỉ giành ngôi á quân sau khi để thua chung cuộc 1-2.