Tuyển Việt Nam xả trại, có cầu thủ phải đón Tết xa nhà vì dịch

Sau trận đá tập cuối cùng, các HLV và cầu thủ, đặc biệt những thành viên quay về vùng đang có dịch COVID-19 đã về đến nhà. Trợ lý Đoàn Minh Hải cho biết, ông cùng một cầu thủ nữ của đội dự tuyển trẻ đã nhờ xe VFF đưa về đến điểm cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi được đo thân nhiệt và khai y tế, HLV Minh Hải và cầu thủ trẻ đã vào địa phận tỉnh Quảng Ninh và về đến Cẩm Phả trưa cùng ngày an toàn. Riêng trường hợp cầu thủ của Than KSVN Diễm My, do nhà ở Đông Triều đang bị cách ly toàn huyện, nên cô bé phải về nhà chị gái tại Bắc Ninh đón Tết.



Các nữ tuyển thủ trẻ Việt Nam vừa trải qua một đợt huấn luyện bổ ích. Ảnh: AN.

Đánh giá tổng quát về đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đây là một đợt hội quân rất bổ ích và chúng tôi rất ơn VFF, Tổng cục TDTT đã tạo điều kiện tốt nhất. Qua đợt tập trung này, chúng tôi có cơ hội đào tạo, rèn luyện cầu thủ trẻ và thử sức họ.

Tôi thất có một số gương mặt trẻ rất tốt, như tân binh Nguyễn Thị Hoa, Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Nhã hay Châu Thị Vang. Mục tiêu lớn nhất ở đợt tập trung này vẫn là đào tạo lứa trẻ trong lần đầu lên đội tuyển nữ quốc gia. Ở đợt tập trung sau, tôi sẽ tiếp tục gọi một số cầu thủ trẻ lên tuyển để làm quen với không khí đội tuyển, cách tập luyện, vận hành sơ đồ chiến thuật, chuyên môn và tăng cường thể lực.

Qua một tháng tập luyện, thể lực của các cầu thủ đã lên rất tốt. Cụ thể, khi thi đấu với các đội rất mạnh, họ đều đảm bảo yêu cầu về chuyên môn của ban huấn luyện, không ai bị đuối sức quá”.



Nhiệm vụ quan trọng của các cô gái Việt Nam là bảo vệ chức vô địch SEA Games 31 vào cuối năm nay tại Việt Nam. Ảnh: AN.

Sau năm trận đấu giao hữu với các đối thủ nam khác nhau, HLV Mai Đức Chung đánh giá: “Tôi hài lòng trong bốn trận đấu, bởi có một đối thủ hơi yếu và các cầu thủ nữ thắng với tỉ số 8-0, cao quá. Tôi không đặt nặng kết quả mà chờ đợi về chuyên môn của các cầu thủ nhiều hơn. Ở trận đấu cuối gặp đội Đại sứ quán Mỹ, chúng tôi thắng 3-1.

Nói chung đây là các đối tượng chúng ta đã tập nhiều lần, khá quen thuộc, được ban huấn luyện mượn làm “quân xanh” trong tình hình chúng ta thiếu đối thủ nữ trong nước để đá giao hữu. Hàng năm, đội tuyển nữ quốc gia thường đi tập huấn nước ngoài để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên khả năng cao trong năm nay, chúng tôi sẽ không có trận đấu giao hữu nào với các đối tượng nữ quốc tế. Nếu đá với những đối thủ lớn như nữ Nhật Bản sẽ tốt hơn, mình sẽ học nhiều hơn. Dù sao, việc thi đấu giao hữu với đội bóng nữ vẫn tốt hơn cầu thủ nam. Chúng ta phải tìm cách khắc phục”.

Dự kiến đầu tháng 6, sau khi giải nữ vô địch quốc gia kết thúc, thầy trò Mai Đức Chung tiếp tục tập trung trở lại để tập huấn, chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm nay, đặc biệt là SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.