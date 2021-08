Đây là lần đầu tiên, cả Jadon Sancho và Rafael Varane được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu cho Man United. Trái ngược với sự nhạt nhòa của Sancho, Varane lại có ngày thi đấu để lại nhiều ấn tượng.

Người ta nói nhiều về việc MU không thể đè bẹp chiếu dưới Wolverhampton nhưng ít để ý đến năng lực phòng thủ mạnh mẽ của để không bị thủng lưới. Và trung vệ người Pháp là mắt xích chơi tốt nhất ở hàng phòng ngự MU với phong thái khoan thai, đĩnh đạc cùng những pha cắt bóng chuẩn xác khiến các Manucian reo hò phấn khích.

Phải đối đầu với “quái vật” Adama Traore nhưng Varane không hề tỏ ra e sợ, đặc biệt là những tình huống tranh chấp tay đôi. Các chỉ số phòng ngự của cầu thủ số 19 ở trận này cũng là rất ấn tượng.



Varane như một hòn đá tảng ở hàng phòng ngự MU. Ảnh: CGI.

Varane có 74 lần chạm bóng, tỉ lệ chuyền chính xác lên đến 88%, hai pha không chiến thành công, ba lần chặn đứng các pha tổ chức bóng về khung thành đội nhà, và không lần nào để đối phương rê bóng vượt qua. Đặc biệt hơn, pha phất bóng dài của Varane là điểm khởi đầu cho bàn thắng quý như vàng của Mason Greenwood.

Đây quả thực là những con số biết nói cho đẳng cấp của Varane. Ở một môi trường hoàn toàn mới, cựu cầu thủ Real chơi như thể anh đã có thâm niên. Nhìn Varane thi đấu, các trung vệ khác của MU như Linderlof hay Eric Baily hẳn cảm thấy lo lắng cho vị trí của mình.

Ngỡ ngàng trước Varane, cựu danh thủ bóng đá Anh Tim Sherwood hồ hởi: “Tôi nghĩ Varane đã có 90 phút hoàn hảo. Ở Anfield, Liverpool có Virgil Van Dijk đủ sức tạo nên sự khác biệt. Bây giờ, Man United cũng không cần phải lo khi Varane mạnh mẽ như một chiếc Rolls Royce vậy.

Varane phòng ngự tích cực trước Adama Traore. Cậu ấy biết Traore nhanh như thế nào. Nhiều người đã biết đẳng cấp của Varane. Cậu ấy thể hiện trình độ ở sân chơi châu Âu. Varane nhìn ra tình huống đe dọa đến khung thành đội nhà và luôn xuất hiện kịp thời ở các pha bóng nguy hiểm”.



Chiến thắng của MU có công lớn từ hàng thủ. Ảnh: CGI.

Ngay cả người đồng đội mới David de Gea cũng dành cho Varane những lời có cánh: “Cậu ấy chơi rất hay. Chúng tôi đã không để thủng lưới. Một trận giữ sạch lưới luôn là khởi đầu rất tốt. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời.

Tôi nghĩ Varane thật tuyệt đối với tập thể này, một trung vệ giàu kinh nghiệm. Varane đã trải qua hàng loạt trận đấu, và tôi nghĩ cậu ấy đã thể hiện tốt kinh nghiệm đó. Varane luôn xử lý bình tĩnh với trái bóng, có khả năng không chiến tốt, rất nhanh nhẹn và là một hậu vệ xuất sắc - một chữ ký tuyệt vời đối với chúng tôi”.

Với Varane, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có thể yên tâm phần nào về hàng thủ. Mùa trước, MU rất nhiều lần đánh rơi chiến thắng do sai lầm tệ hại của hàng phòng ngự. Bộ đôi Harry Maguire và Linderlof chưa phải là sự bổ khuyết phù hợp cho nhau, do đó thường xuyên có những pha bóng dẫm chân cũng như việc cắt cử kèm người chưa thật sự hợp lý. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của Varane lúc này là thực sự cần thiết với đội chủ sân Old Trafford.