Việt Nam thắng đẹp Thái Lan 4-0

Rất nhiều người hy vọng U-23 Việt Nam (VN) sẽ vượt khó để thắng Thái Lan nhưng khó tin thầy trò Park Hang-seo lại thắng đậm đến thế. Chủ sân Mỹ Đình đã chơi hay và rất son với những pha dứt điểm hiếm hoi càng tôn vinh hơn sự mát tay của ông thầy người Hàn Quốc.



Lần đầu tiên ông Park Hang-seo đã dẫn dắt học trò vượt qua ngọn núi lớn Thái Lan trong một giải đấu chính thức, dẫu chỉ ở cấp độ trẻ với một tỉ số đậm đà 4-0 kỷ lục.

Thầy Park đã tạo ra một bộ mặt khác hẳn cho các cầu thủ VN so với trận thắng nhọc nhằn U-23 Indonesia hai ngày trước đó. Một chiến thắng mà ông Park ngao ngán gọi là ăn may với cách chơi rời rạc chính là nguyên do khiến cho những ngờ vực về đội tuyển dày hơn.

Nhưng một lần nữa “phù thủy” Park Hang-seo đã làm cho nhiều giới ngỡ ngàng bởi tài năng và cái duyên lành của ông. 4-0 là một cái kết có hậu cho U-23 VN cùng chiếc vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á vẫn với tư cách đương kim á quân.

Điểm đặc biệt của ông Park là cách thay đổi về chiến thuật và tiếp cận trận đấu, cộng với khí thế lẫn ý nghĩa lớn của cuộc đối đầu Thái Lan đã giúp các tuyển thủ trẻ VN giành chiến thắng ngoạn mục.







Hoàng Đức nhân đôi cách biệt rất đẹp và U-23 Việt Nam lại viết tiếp trang sử mới. Ảnh: NGỌC DUNG

Trung vệ Đình Trọng trở lại đội hình xuất phát và nghệ thuật sắp đặt 3-5-2 thay vì sơ đồ 3-4-3 quen thuộc làm cho thế trận phòng ngự phản công của U-23 VN vững vàng hơn. Cầu thủ Thái vẫn tự tin và đĩnh đạc như vốn có nhưng đối diện với chủ sân Mỹ Đình cứng cáp đã không thể áp đặt như đã từng dội mưa gôn vào lưới U-23 Brunei hay Indonesia.

Chính sự tinh khôn của U-23 VN với số đông tiền vệ chạy ở giữa sân và giữ cự ly đội hình hợp lý đã hạn chế nhiều không gian chơi bóng của người Thái.

Bị nhìn nhận thấp hơn Thái Lan một chút, chủ sân Mỹ Đình vẫn tỉnh táo chơi theo ý của mình. Thế rồi bàn thắng sớm đã đến theo một phong cách quen thuộc từ một pha đánh phản công hoàn hảo ở phút 18. Văn Hậu chọc khe rất tinh tế loại cả hàng thủ Thái, vẽ một đường đi thanh thản cho Hà Đức Chinh sút bóng mạnh qua hai chân thủ thành Nont mở điểm.

Ngoạn mục hơn chính là tình huống độc diễn của hai cái que trái của Quang Hải và Hoàng Đức tạo ra một tác phẩm đẹp ở đầu hiệp hai. Pha đi bóng nhẹ nhàng và lắt léo của Quang Hải qua ba cái bóng áo xanh đen cùng một cú chặt bóng như đặt cho Hoàng Đức chờ sẵn. Tiền đạo của Viettel chỉ cần xoay người “cắt kéo” cũng bằng chiếc chân trái ngoan ngoãn vào góc xa làm bó tay thủ môn Nont.

Đau đớn cho Thái Lan chỉ vài phút sau bàn thua, chân sút hay nhất Supachai đã quá nóng nảy vung cùi chỏ vào mặt Đình Trọng ngay trước mặt trọng tài. Chiếc thẻ đỏ cho Supachai làm suy sụp hơn tinh thần chiến đấu của đồng đội.

Bàn thắng thứ ba của chủ nhà do công của Thành Chung đã đánh sập ý chí cầu thủ Thái và siêu dự bị Thanh Sơn còn khoét vào nỗi đau của đội khách với bàn ấn định 4-0.

Cuộc chơi là những màn trình diễn đầy tự tin của U-23 VN và chiến thắng đậm đà 4-0 đã xóa mờ câu cửa miệng “sợ Thái” như đã từng.