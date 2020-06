V-League nghiệt ngã!

“Vua” mất giá Đầu mùa, Ban trọng tài kỳ vọng vào đội ngũ trọng tài nhưng đến vòng 6 thì cần phải xem lại. Hình ảnh các HLV B. Bình Dương đôi co và dạy luật cho trọng tài, thậm chí là kéo tay giữ lại để phân tích, cho thấy vị thế của “vua” không ra gì. Hoặc trận Nam Định - Hải Phòng trên sân Thiên Trường, phía chủ nhà luôn bị thiệt vì tiếng còi của trọng tài. Rõ nhất là tình huống ở cuối trận khi Đỗ Merlo bị thủ môn Văn Toản của Hải Phòng lao ra bỏ bóng đạp thẳng vào đùi Merlo để ngăn cầu thủ này ghi bàn. Thế nhưng tiếng còi vẫn không cất lên và cũng từ pha bóng này, Hải Phòng phản công và nâng tỉ số lên 2-0. Cũng trận đấu trên, đội trưởng Mạnh Hùng của Hải Phòng đã nhận một thẻ vàng và hiệp 2 đã có pha xoạc bóng nguy hiểm phạm luật từ phía sau nhưng chỉ bị phạt chứ không bị thẻ vàng thứ hai. Lại cũng có một trận không thuộc V-League nhưng cũng do VPF điều hành và Ban trọng tài VFF phân công, chịu trách nhiệm, đó là trận Sanna Khánh Hòa - Đồng Tâm Long An. Trận đấu mà phía đội khách Đồng Tâm Long An nhận bàn thua cay đắng từ pha bóng phạm luật khi tiền đạo chủ nhà tấn công thủ môn ngay trong khu vực 5,5 m rồi thản nhiên ghi bàn.