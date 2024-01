Thêm 2 người làm giả tài khoản ngân hàng bị bắt

Chiều 7-1, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã mở rộng điều tra, bắt thêm hai người trong đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỉ. Đó là Hoàng Thái Bảo và Đỗ Anh Tuấn.

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Thắng và Phùng Anh Tuấn bị bắt giữ do liên quan làm giả giấy tờ rồi làm giả tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Nhóm này đã đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher.

"Trùm" Lê Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt 5 người vào ngày 28-12-2023 gồm: Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi, Nguyễn Minh Hà (32 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, cùng trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), Lê Văn Thắng (24 tuổi) và Phùng Anh Tuấn (34 tuổi, cùng trú Thừa Thiên Huế).

Trong đó, Thắng chủ mưu và nhóm còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan công an thu giữ tang vật, mở rộng điều tra.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt thêm Bảo và Tuấn. Tang vật công an thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh giấy tờ cá nhân giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm của Thắng đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính 2,5 tỉ đồng.

Đắc Lam