Thêm một sản phẩm cà phê giảm cân chứa chất cấm

(PLO)- Cục An toàn thực phẩm (VFA), Bộ Y tế vừa có thông tin cảnh báo về sản phẩm Max Health Go Coffee cà phê Insert Coffee to begin có chứa Sibutramin.

Cơ quan này cho biết, đã nhận được Công văn số 61/BC-VYTCC ngày 06-5-2022 của Viện Y tế công cộng TP.HCM về sự vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại TP hồi tháng 4 vừa qua. Cụ thể phát hiện 04 mẫu sản phẩm Max health go Coffee cà phê Insert Coffee to begin đang lưu thông trên thị trường có chứa Sibutramin. Các mẫu có các ngày sản xuất, hạn sử dụng như sau: NSX: 07/03/2022; HSD: 07/03/2024; NSX: 18/03/2022, HSD: 18/03/2024; NSX: 25/03/2022, HSD: 25/03/2024; NSX: 20/4/2022, HSD: 20/4/2022. Thông tin trên nhãn sản phẩm ghi “Sản phẩm của Công ty TNHH Matxi Corp, địa chỉ: Số 22 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nơi sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế MEDINO, địa chỉ: Lô 250, đường 12, KCN Long Bình (Amata), thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. VFA đã phối hợp với Viện Y tế công cộng TP.HCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai kiểm tra tại Công ty TNHH Matxi Corp, Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế MEDINO. Sản phẩm theo phản ánh của Viện Y tế công cộng TP.HCM có nhãn giống với nhãn của sản phẩm Cà phê Max health go Coffee của Công ty TNHH Matxi Corp tự công bố, Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế MEDINO sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này cam kết lô sản phẩm Cà phê Max health go Coffee có ngày sản xuất, hạn sử dụng: NSX: 10/01/2022, HSD: 10/01/2024 là lô sản phẩm cuối cùng mà Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế MEDINO đã sản xuất cho Công ty TNHH Matxi Corp tính đến thời điểm hiện tại (ngày 16/5/2022). Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, VFA cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin và hình ảnh trên. Trường hợp phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã thông tin về một trường hợp ngộ độc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau khi sử dụng thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân. Kết quả giám định của Viện Pháp y cho thấy trong loại cà phê giảm cân có chứa Sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã ban hành quyết định về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cà phê Hoàng Gia. Thu hồi sản phẩm cà phê giảm cân Hoàng Gia (PLO)- Đây là thực phẩm sản phẩm bổ sung có tác dụng hỗ trợ giảm cân đã khiến một bệnh nhân nữ tại Hà Nội bị hôn mê, co giật sau 4 ngày sử dụng. HẠ QUYÊN Tin liên quan Thu hồi sản phẩm cà phê giảm cân Hoàng Gia Thu hồi kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags Những loại kẹo trứng Kinder nào bị thuộc diện thu hồi?