Thêm nhiều người tố cáo Giám đốc Công ty bất động sản Phoenix

(PLO)- Sau khi bị khởi tố, gần 20 người tiếp tục tố cáo Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix lừa bán đất, góp vốn...

Sáng 9-2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết hiện đã có gần 20 người khác làm đơn tố cáo bị can Mai Xuân Điểu, Giám đốc Công ty CP bất động sản Phoenix về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 30 tỉ đồng.

Theo những người tố cáo, khi “sốt đất” những năm trước, Điểu đứng ra mua đất, môi giới và bán đất.

Cụ thể Điểu đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại. Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại.

Một lô đất ở Điểu đã làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân, thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng. Nhiều người đã chuyển tiền cho giám đốc Điểu nhưng hiện không được giao đất như cam kết trước đó.

Như đã đưa tin, ngày 4-2, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Mai Xuân Điểu (Giám đốc Công ty bất động sản Phoenix, trú xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu công an xác định Điểu đã lừa bán 7 thửa đất tại xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng.

Sau khi biết giám đốc Điểu đã bị khởi tố, nhiều người tiếp tục tố cáo các hành vi chiếm đoạt tiền của Điểu.

