Theo người gặp tai nạn đến phòng khám rồi lấy ví tiền

Ngày 18-5, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn trên đường Liên Ấp 1-2-3 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Nạn nhân là ông HKT (45 tuổi, quê Bình Định, ngụ quận Bình Tân). Vụ việc xảy ra vào ngày 15-5, khiến ông T bị thương.

Theo đó, khoảng 13 giờ chiều ngày 15-5, ông T chạy xe máy biển số TP.HCM trên đường Liên Ấp 1-2-3, hướng về đường Võ Văn Vân.

Khi qua cầu Bến Lội khoảng 500 mét (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thì xe ông T va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều.

Ông T ngã xuống đường bị thương và được người dân đưa lên xe máy đi cấp cứu. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, một người nam chạy xe ngang qua đã dừng lại xem.

Người này sau đó chạy theo xe chở ông T vào một phòng khám đa khoa trên đường Tây Lân.

Camera an ninh tại phòng khám đa khoa cho thấy, người nam này đã hỗ trợ, bế ông T lúc xuống xe. Khi thấy ví tiền của nạn nhân, người này liền lấy nhét vào túi rồi rời đi.

Đoạn clip sau đó được đăng tải trên mạng xã hội. Ông T hi vọng người nam đã lấy ví của mình có thể đến trả lại.

Theo ông T, trong ví có chứa các thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân và số tiền 6,5 triệu đồng. “Tôi hi vọng người này thấy tôi gặp nạn nên giữ dùm rồi trả lại chứ không có ý đồ xấu. Tôi đã cung cấp hình ảnh từ camera an ninh để công an xác minh, làm rõ” – ông T nói.

Công an xác minh thông tin vụ giật dây chuyền lan truyền trên mạng xã hội (PLO)- Hai người đàn ông ngồi trên xe máy áp sát cướp giật sợi dây chuyền của nam thanh niên trên đường Đồng Tâm, chiều 15-5.