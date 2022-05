Thi thể người đàn ông chưa rõ danh tích dạt vào bờ biển Nam Định

Chiều 23-5, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Thái Phụng- Chủ tịch UBND xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, xác nhận: Chính quyền địa phương này vừa vớt được thi thể người đàn ông chưa xác định danh tính khoảng 40 tuổi, đầu không có tóc, cao 1,7m trôi dạt vào bờ biển của địa phương này.

Theo ông Phụng, trước đó vào ngày 22-5, người dân địa phương phát hiện thi thể bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Người đàn ông này mặc quần lửng, áo cọc tay, không có tóc và khoảng 40 tuổi.

Ngay sau đó người dân thông tin đến Công an xã Hải Chính, công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đến chiều 22-5, Phòng pháp y Công an tỉnh Nam Định đã có kết luận sau khám nghiệm tử thi.

Theo ông Phụng, thi thể được xác định là nam giới, người Việt, khoảng 40 tuổi, cao 1,7 m, không giấy tờ tùy thân, đang trong tình trạng phân hủy, trên đầu không còn tóc, chân mang tất, chỉ còn duy nhất ngón trỏ.

UBND xã Hải Chính đã bỏ ra toàn bộ chi phí và thực hiện mai táng thi thể theo phong tục địa phương tại nghĩa trang nhân dân xã Hải Chính.

Đến chiều 23-5, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi đến người dân các xã lân cận trong huyện, tuy nhiên vẫn chưa có người đến nhận thân nhân.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người đàn ông đuối nước dẫn đến tử vong”, ông Phụng thông tin thêm. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Nam Định tiếp tục làm rõ.