Thi THPT 2023: Đề thi môn tổ hợp không quá khó

Kết thúc bài thi môn tổ hợp KHTN/KHXH, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng khá thoải mái.

Tại Hà Nội, em Nguyệt Thanh tại điểm thi trường THPT Việt Đức cho biết, hôm nay em dự thi tổ hợp môn KHXH, em đánh giá đề không quá khó, học sinh dễ đạt điểm 8-9. Môn Địa lý thì đã có Atlat (hệ thống bản đồ địa lý) hỗ trợ, tuy nhiên, môn Lịch sử có một vài câu kiến thức không nằm trong SGK nên đòi hỏi học sinh phải có sự tìm tòi thêm bên ngoài.

Đồng quan điểm với Nguyệt Thanh, nhóm các bạn học sinh cũng cho biết đề thi tổ hợp KHXH không quá khó, không có những câu lừa hay “đánh đố” học sinh nên chúng em tự tin được ít nhất 8 điểm.

Với đề thi tổ hợp môn KHTN, em Tuấn thi tại điểm thi này cho biết tính chung cả ba môn Lý, Hoá, Sinh thì không quá khó. Tuy nhiên, em thấy đề môn Lý là khó nhất trong tất cả. Sẽ có khoảng 7 câu cuối để phân loại học sinh khá - giỏi. Những câu còn lại chỉ cần cẩn thận thì sẽ dễ dàng “ăn điểm”.

Tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), thí sinh Nguyễn Quang Anh (lớp 12/7, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) tỏ ra khá tự tin. Quang Anh dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, em nghĩ đề dễ đạt ngưỡng 9 điểm nếu ôn kĩ, còn những câu cuối có độ khó cao, khó đạt điểm tuyệt đối.

“Tổ hợp sáng nay em làm tốt hai môn Lý và Hoá, khoảng 85-90%. Còn môn Sinh học em không dự thi đại học nên không chú trọng nhiều, hi vọng trên điểm liệt”, Anh chia sẻ. Thí sinh Quang Anh, đánh giá đề tổ hợp tương đồng với năm ngoái, không có chênh lệch nhiều về độ khó-dễ. “Đối với học sinh không phải trường chuyên thì ngưỡng 8-9 điểm vẫn có thể đạt được, nếu ôn kĩ có thể đạt 9,5”, Quang Anh cho hay.

Tại điểm thi trường THPT Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM, thí sinh Trần Thị Phương Anh, trường Hiệp Bình chia sẻ em chọn thi tổ hợp xã hội. Trong ba môn em tự tin nhất với môn Sử và hy vọng môn sử sẽ cao điểm để bù qua cho Địa và GDCD.

Thí sinh Trần Thị Thúy An, trường THPT Tam Phú lựa chọn tổ hợp tự nhiên. Theo An đề thi năm nay vừa sức em chỉ có môn lý hơi khó một tí còn sinh và hoá em tự tin, làm hết 30 câu. An hy vọng chiều nay môn Anh sẽ làm tốt để đậu nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi nhận xét, bài thi tổ hợp KHTN lẫn KHXH thí sinh sẽ dễ dàng lấy được 6, 7 điểm, còn mức điểm 7 trở lên đòi hỏi thí sinh khá giỏi.

Thiên Phúc, học sinh Trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận cho biết em dự thi bài thi tổ hợp KHTN. Trong 3 môn, hoá và sinh không dùng để xét tuyển đại học nên em chỉ làm đủ để thi tốt nghiệp. Còn môn lý là một trong 3 môn xét tuyển nên em làm bài khá tốt, đạt được khoảng 8 điểm. 30 câu đầu của 3 môn trong bài thi sáng nay khá cơ bản, độ phân hoá nằm ở 10 câu sau.

Thiên Phúc xét tuyển vào Học viện Hàng Không bằng kỳ thi tốt nghiệp với 3 môn toán, lý và Anh. Phúc cho biết, môn toán hôm qua em đạt được 8,5 điểm; lý sáng nay khoảng 8 điểm còn tiếng Anh chiều nay em cố gắng lấy 8 điểm.

Cũng tham dự bài thi tổ hợp KHTN, Nguyễn Đăng Phúc Duy, học sinh Trường THPT Phú Nhuận cho biết, trong 3 môn thi em tập trung làm bài môn lý để xét tuyển đại học. Đề lý năm nay có sự phân hoá khá cao, em chỉ làm được 8,5 điểm. Những thí sinh đạt điểm trên 9 phải cực kỳ giỏi.

Cũng theo Phúc Duy, qua nắm bắt tình hình từ các bạn thi hoá là môn khó nhất hôm nay. Theo Duy, với đề thi sáng nay, để đạt điểm 7,8 không quá khó nhưng từ 9 trở lên phải thật sự xuất sắc.

Phúc Duy dùng tổ hợp toán, lý, anh để xét tuyển vào đại học. Môn toán em dự đoán khoáng được 8 điểm, môn lý khoảng 8,5 điểm còn tiếng Anh chiều nay sẽ cố đạt 8 điểm. “Mục tiêu của em đậu vào ngành kỹ thuật hàng không, trường Đại học Bách Khoa. Em xét tuyển theo phương thức 5 gồm có điểm đánh giá năng lực, điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp” - Duy nói thêm.

Còn đối với bài thi tổ hợp khoa học xã hội, Lê Thị Ngọc Phụng cho biết trong 3 môn sáng nay, lịch sử là khó nhất.

Theo Ngọc Phụng, so với năm ngoái, đề thi 3 môn trong bài thi tổ hợp KHXH cũng tương đương, môn sử muốn đạt điểm cao, thí sinh cần phải nắm vững các từ khoá trọng tậm, môn địa lý có rất nhiều cao trong Atlat còn những câu còn lại mức độ phân hoá cao, đề giáo dục công dân dù không ôn sâu nhưng em vẫn làm được gần hết các câu hỏi trong đề thi.

Kết thúc phần thi tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhiều thí sinh tại Gia Lai thở phào nhẹ nhõm với đề thi vừa sức, nhiều thí sinh tự tin làm trên 90% các môn tự nhiên.

Nguyễn Dương Thống (lớp 12A1 Trường THPT Chi Lăng, TP Pleiku) chia sẻ: “Sáng nay em thi ba môn Lý, Hóa, Sinh. Em thấy đề đợt này dễ nhất so với nhiều đợt thi trước đây. Môn sinh không phải sở trường của em, riêng môn Lý, Hóa nắm chắc làm trên 90%”.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Thành Nguyên (điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, TP Pleiku) phấn khởi nói: “So với ngày đầu tiên, đề hôm nay dễ thở, làm rất thỏa mái. Bọn em tự tin hoàn thành hết tất cả các câu hỏi”.

Ở tổ hợp bài thi khoa học xã hội, nhiều thí sinh là cầu thủ trẻ CLB Bóng đá HAGL cung rạng rỡ sau khi rời phòng thi. Cầu thủ trẻ Đinh Phước Sang cho biết: “Sáng nay em thi hai môn Lịch sử và Địa lý, em dự đoán làm được khoảng 60-70%”.

Sau bài thi, cầu thủ trẻ Bro Nalưi tự tin đã làm được 88-90% bài thi. Sau khi tốt nghiệp, em nguyện vọng học tập và chơi bóng đá tại CLB.

Sau buổi sáng ngày thi thứ hai, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có báo cáo nhanh về kỳ thi diễn ra bình thường, không có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

