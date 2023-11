Thị trường condotel ở Bình Định chờ gió đông

Hiện tỉnh Bình Định có bảy dự án căn hộ khách sạn (condotel) đang hoạt động. Ngoài ra, một số dự án đã được cấp phép và đang xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng nguồn cung phân khúc này cho địa phương.

Nắm bắt xu hướng phát triển của ngành du lịch, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn TP Quy Nhơn để triển khai xây dựng các dự án condotel. Thống kê của Phòng Quản lý nhà ở và phát triển đô thị (Sở Xây dựng tỉnh Bình Định) cho thấy toàn tỉnh hiện có bảy dự án phát triển loại hình condotel với hơn 5.700 căn hộ nghỉ dưỡng. Phân khúc condotel ở Bình Định đang tăng trưởng mạnh về nguồn cung do hầu hết dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Phần lớn condotel của tỉnh đều được xây dựng ở các vị trí thuận lợi, nằm sát biển hoặc là ở trung tâm TP. Trong đó, riêng khu đô thị - thương mại - dịch vụ phía tây đường An Dương Vương (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) có ba dự án gồm FLC Sea Tower Quy Nhơn với khoảng 607 căn hộ; khu phức hợp BMC Quy Nhơn với khoảng 664 căn hộ và dự án khu phức hợp Kim Cúc với khoảng 696 căn hộ. Cả ba dự án này đều có vị trí đẹp, được mệnh danh là “đất vàng” TP với bốn mặt hướng biển. Các dự án đều đã mở bán với mức giá 1,2-2,7 tỉ đồng/căn hộ.

Sở hữu vị trí thuận lợi nhất phải kể đến TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach trên đường Nguyễn Huệ. Tòa nhà hướng biển này là một trong những condotel đầu tiên được xây dựng tại Bình Định. Ở thời điểm ra mắt, nhiều nhà đầu tư đánh giá dự án sẽ làm bùng nổ thị trường du lịch nghỉ dưỡng ở TP Quy Nhơn. Các căn condotel ở đây có giá 1,2-2,2 tỉ đồng/căn và giá cho thuê là 5,5-6,7 triệu đồng/tháng/căn tùy nội thất.

Hai dự án có quy mô khủng nhất, hơn 1.000 căn hộ, là khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn và FLC Quy Nhơn Golf Links. Hai dự án này tuy ở xa trung tâm TP Quy Nhơn song lại thuộc các địa điểm du lịch mới nổi là xã Nhơn Lý và xã Nhơn Hải.

Theo chủ đầu tư dự án TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach, mục tiêu của dự án là đón làn sóng phát triển du lịch đang lên của TP biển Quy Nhơn. Thời điểm đó, TMS là một trong những đơn vị triển khai dự án sớm và có thuận lợi về vị trí xây dựng. Tuy nhiên, sau khi đưa vào vận hành thì vướng đại dịch COVID-19 nên hiệu quả đầu tư chưa đánh giá được.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, phân khúc condotel trên địa bàn tỉnh tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng. Năm 2023, một số dự án đủ điều kiện mở bán, nguồn cung có nhưng sức mua lại giảm. Nguyên nhân một phần là do hệ quả từ đại dịch, suy thoái kinh tế và du lịch vẫn chưa thực sự phục hồi. Nhà đầu tư cũng nhìn nhận phân khúc này chưa đem lại hiệu quả cao.

“Phân khúc condotel ở Bình Định phát triển sau nhưng có lợi thế nhất định. Để chọn được dự án phù hợp xuống tiền đầu tư, chúng tôi phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Hiện tôi cũng đang tham khảo một số dự án tại đây” - ông Võ Tốt, một nhà đầu tư đến từ TP.HCM, chia sẻ.

Ở vị trí nhà phân phối, chị Nhật Thắm, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nhật Thịnh, TP Quy Nhơn, đánh giá: “Sau dịch, sự quan tâm của khách hàng dành cho phân khúc condotel có suy giảm. Từ đầu quý II-2023 đến nay, chưa tới 10% khách quan tâm tới phân khúc này. Con số này cho thấy sự ảm đạm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, dự báo có thể tình trạng này sẽ kéo dài qua quý I-2024”.

Ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, phân tích condotel là công trình thương mại dịch vụ, đặc thù của codotel chỉ đi lên theo sự phát triển của du lịch. Nói cách khác, nhà đầu tư sẽ không bỏ vốn vào những condotel trong khu vực du lịch chưa thật sự phát triển rầm rộ.

“Với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, giao dịch mua bán condotel chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn” - ông Bảo nói.

Bên cạnh những khó khăn chung, vướng mắc trong vấn đề quyền sở hữu condotel và việc phân chia lợi nhuận cũng khiến nhiều nhà đầu tư còn e dè với loại hình này.

Triển vọng du lịch tại Bình Định

Thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định, từ nay đến cuối năm tỉnh dự kiến đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch, tăng 21,4% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước tính đạt 80.000 lượt, tăng 1,3%; khách nội địa ước tính đạt 4,9 triệu lượt khách, tăng 21,8% so với năm ngoái. Toàn tỉnh hiện có 430 cơ sở lưu trú với tổng số 13.619 phòng. Tốc độ tăng trưởng số lượng cơ sở lưu trú năm 2023 là 7,2%. Doanh thu từ du lịch ước tính đạt 16.405 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Hiện tỉnh còn thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch, hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực và TP.HCM. Với sức tăng trưởng khả quan của ngành du lịch, các chuyên gia đánh giá dư địa cho thị trường bất động sản du lịch là rất lớn.