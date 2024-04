Thị trường khởi sắc, doanh thu bất động sản TP.HCM tăng 02/04/2024 10:07

(PLO)- Thị trường khởi sắc, doanh thu bất động sản TP.HCM quý I-2024 tăng 16% so với cùng kỳ khi Chính phủ và các doanh nghiệp thực hiện nhiều chính sách có liên quan về pháp lý, lãi suất.

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội thành phố quý I-2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM ước đạt hơn 138.500 tỉ đồng, đạt 29% dự toán và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu bất động sản tiếp tục tăng

Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ khác trong tháng 3-2024 ước đạt hơn 33.000 tỉ đồng, tăng trên 9% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung quý I, doanh thu dịch vụ khác ước đạt gần 103.800 tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm 59% trong tổng doanh thu dịch vụ khác với hơn 61.200 tỉ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường bất động sản quý I khởi sắc khi Chính phủ và các doanh nghiệp thực hiện nhiều chính sách có liên quan về pháp lý, lãi suất, góp phần tăng tính thanh khoản và tiến độ triển khai các dự án.

Cũng theo Cục Thống kê TP.HCM, trong quý thành phố có 268 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trên tổng số 11.000 doanh nghiệp được cấp đăng ký mới với tổng số vốn đạt hơn 93.800 tỉ đồng, tăng 12% về giấy phép và tăng khoảng 6% về vốn so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực bất động sản, tuy số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên giảm 4% so với cùng kỳ nhưng tổng số vốn cấp phép mới đạt hơn 23.000 tỉ đồng, tăng 256% so với cùng kỳ.

Nỗ lực gỡ vướng cho thị trường

Dù doanh thu từ kinh doanh bất động sản có khởi sắc nhưng các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết trong quý I thành phố chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư là dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp Rita Võ, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 3, quận 5.

Trên địa bàn thành phố có nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư còn vướng các thủ tục về nghĩa vụ tài chính, đất đai, quy hoạch, trong đó có dự án phải rà soát lại pháp lý dự án, nguồn gốc đất…

UBND TP.HCM đã thống nhất hướng giải quyết là phân nhóm có cùng vướng mắc, giao trách nhiệm trực tiếp cho các sở, ngành chủ trì tháo gỡ đối với các nhóm vướng mắc thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của mình. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.

Hiện UBND TP.HCM đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, các cuộc họp với Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội.