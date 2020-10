Căn hộ Bình Dương giá mềm, chuẩn pháp lý vẫn khan hàng

Mức giá bất động sản tại thị trường Bình Dương liên tục tăng cao khiến nhu cầu ở thực của đại đa số người dân địa phương vẫn chưa được đáp ứng.



Mức giá bình quân đến 38 triệu đồng/m2

Nhờ lợi thế giao thoa với TP.HCM cùng tiềm lực phát triển kinh tế, Bình Dương với hai tọa độ vàng là thành phố Thuận An, Dĩ An đang đã trở thành vùng đất màu mỡ để phát triển loại hình dự án căn hộ chung cư.

Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2020, thị trường Bình Dương ghi nhận khoảng 8.289 căn hộ. Với con số này, tỉnh Bình Dương chỉ xếp sau TP.HCM về lượng nhà ở cao tầng và vượt xa các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An. Hàng loạt “ông lớn” bất động sản như: Vingroup, Thủ Đức House, Phú Đông Group, Phát Đạt, Đất Xanh Group, LDG Group, Kim Oanh Group, Unico, Bcons, Tecco… đều có mặt tại thị trường này.

Không chỉ tăng về nguồn cung, giá bán căn hộ tại thị trường Bình Dương cũng liên tục tăng vọt trong thời gian qua.

Theo báo cáo quý 3-2020 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, so với năm 2019, giá căn hộ bình quân từ 25 - 30 triệu đồng/m2 nay đã tăng 30 - 35 triệu đồng/m2, thậm chí 37 - 38 triệu đồng/m2.

Theo bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam, việc tăng giá của căn hộ Bình Dương là do những dự án mới được mở bán thời gian qua tại thị trường Bình Dương đa số có vị trí gần với TP.HCM. Ngoài ra, việc thành lập hai thành phố mới là Thuận An và Dĩ An trong đầu năm 2020 cũng tác động không nhỏ lên giá bất động sản.

Sức nóng của thị trường này còn cộng hưởng với những tín hiệu tích cực của phân khúc bất động sản công nghiệp trong khoảng 2 năm trở lại đây. Với 31 khu công nghiệp, trong đó 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, mỗi năm Bình Dương sẽ đón hơn 80 ngàn lao động từ nhiều nơi đổ về. Số lượng chuyên gia về đây làm việc tăng lên, kéo theo nhu cầu về nhà ở. Mặt khác, người dân địa phương cũng ngày càng chuộng không gian sống hiện đại, an ninh và tiện nghi của loại hình căn hộ.

Bên cạnh nhu cầu ở thực tại địa phương, phần lớn nhà đầu tư đến từ TP.HCM cũng đặc biệt quan tâm thị trường này nhằm đón đầu lợi nhuận khi bất động sản ở TP.HCM đã lập đỉnh, nguồn cung mới ngày càng cạn kiệt.

Khan hiếm căn hộ giá rẻ

Dù hấp dẫn khách đầu tư nhưng mức giá tăng nhanh tại thị trường căn hộ Bình Dương khiến những lao động, trí thức trẻ ngày càng khó sở hữu căn nhà mơ ước. Vì vậy, khi thị trường xuất hiện những dòng sản phẩm giá tốt đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Phối cảnh dự án căn hộ Legacy Central tại TP Thuận An (Bình Dương)



Căn hộ Legacy Central tại trung tâm thành phố Thuận An chính là minh chứng thiết thực cho điều này. Theo đó, khách hàng chỉ cần sở hữu tài chính từ 168 triệu đồng/căn (20%) đã có thể sở hữu một căn hộ hiện đại. Đồng thời, còn được ngân hàng OCB hỗ trợ vay vốn đến 70% trong 20 năm, chiết khấu 20%. Hỗ trợ lãi suất 20 tháng và ân hạn gốc tối đa 18 tháng. Thông tin này ngay lập tức tạo nên làn sóng lớn và làm nóng bừng thị trường bất động sản khu vực.

Hằng tuần, khu căn hộ mẫu đón tiếp đông đảo khách hàng đến tìm hiểu và trải nghiệm, hàng trăm sản phẩm đã được giữ chỗ thành công dù dự án chỉ vừa ra mắt vào cuối tháng 9. Tuy mức giá không cao nhưng Legacy Central sở hữu đầy đủ tiện nghi của một căn hộ đẳng cấp. Từ tiện ích nội khu hiện đại như hồ bơi, trung tâm thương mại, công viên, nhà trẻ cho đến hệ thống an ninh đều được tích hợp. Đặc biệt, thiết kế sang trọng, diện tích tối ưu cùng nội thất cao cấp, mang thương hiệu quốc tế là những lợi thế vượt trội làm nên sức nóng của dự án này.

Ngoài ra, nhiều khách hàng còn rất hài lòng với vị trí trung tâm của dự án. Legacy Central nằm trên mặt tiền đường Thuận Giao 25 kết nối trực tiếp đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 13 là vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM, Đồng Nai các tỉnh miền Đông Nam bộ. Do vậy, dù làm việc tại Bình Dương hay TP.HCM nhưng lựa chọn Legacy Central làm nơi an cư lâu dài đều rất tiện lợi.

Với mức giá hấp dẫn, đầu tư nghiêm túc, Legacy Central sẽ góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng, giá tốt cho thị trường bất động sản Bình Dương, chung tay hiện thực hóa giấc mơ an cư của hàng ngàn người trẻ tại khu vực này.