Chiếc Smartphone P33 Plus tiết kiệm điện thông minh

Itel P33 Plus với dung lượng pin rời lên tới 500mAh mang đến trải nghiệm dài lâu hơn. Theo thử nghiệm, sản phẩm có thể hoạt động liên tục trong vòng 80 tiếng ở chế độ bình thường; 22 tiếng khi thực hiện cuộc gọi bằng 3G...

Nhờ sự hỗ trợ của chức năng AI Power Master (khả năng siêu tiết kiệm năng lượng bằng trí thông minh nhân tạo), P33 Plus sở hữu cơ chế tiết kiệm pin siêu việt. Cơ chế tiết kiệm thông minh còn giúp điểu chỉnh lại các tính năng của điện thoại, như: WLAN, Bluetooth, dữ liệu, độ sáng màn hình và các ứng dụng khi pin hạ xuống ngưỡng 35%.



iTel - ra mắt chiếc smartphone tiết kiệm năng lượng



P33 Plus có bộ nhớ trong lên 16GB vá có hơn 12GB trống để lưu trữ hình ảnh, video và các cài đặt khác. P33 Plus có màn hình tràn viền chân thực hơn (6 inch), đống thời áp dụng mở khóa khuôn mặt và mở khóa vân tay. Đặc biệt, với tín đồ thích chụp ảnh, P33 Plus trang bị camera sau kép cho hình ảnh rõ nét hơn. Ngoài ra máy còn có chế độ chụp chân dung ấn tượng với hiệu ứng xóa phông cùng tính năng Face Beauty V2.0 giúp bạn tùy chỉnh gương mặt thon gọn hơn với làn da căng bóng và mịn màng hơn. P33 Plus có ba phiên bản màu: vàng champagne, đen và xanh dương.