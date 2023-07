Thiếu niên câu cá hạ nguồn thủy điện thì bất ngờ bị nước cuốn mất tích

(PLO)- Sau va chạm với xe tải, một công an viên xã An Phước, huyện Long Thành tử vong.

(PLO)- Công an huyện Ea H’leo đã tiếp nhận hơn 300 khẩu súng các loại, có cả súng quân dụng.

(PLO)- Mang chiếc iphone vừa trộm đi bán, nhưng bị chủ cửa hàng điện thoại phát hiện báo công an.

07/07/2023 13:16

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ba cựu công an trong vụ "bắn nhầm" dê của dân.