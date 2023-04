Thiếu tá CSGT bị tông tử vong thuộc trường hợp được truy phong liệt sĩ

(PLO)- Thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào tử vong khi đang làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm; tuần tra, kiểm soát để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm nên theo quy định của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 sẽ được truy phong liệt sĩ.

Như PLO đã đưa tin, chiều 21-4, Công an huyện Đức Hòa, Long An phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tại xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Khi phát hiện xe ô tô bán tải 49C-296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn, CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng và một số phương tiện rồi lật nghiêng giữa đường.

Vụ việc khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) bị chấn thương rất nặng, tử vong. Ngoài ra, còn có hai người dân đi đường bị thương rất nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Hiện, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hai đối tượng hộ khẩu thường trú tại huyện Đức Hòa, Long An để điều tra, làm rõ.

Vậy theo quy định của pháp luật thì Thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào có được truy phong liệt sĩ?

Luật sư Nguyễn Hữu Thục, Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: Điều 14 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng quy định rằng người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là liệt sĩ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm; Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội…

Thiếu tá Hào được phân công làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Khi phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, Thiếu tá Hào ra tín hiệu dừng xe thì bị tài xế lái xe ô tô tông tử vong, thuộc trường hợp “trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm và ngăn chặn, bắt giữa người có hành vi phạm tội”. Trường hợp này, thiếu tá Hào sẽ được công nhận là liệt sĩ.

Theo Điều 15 pháp lệnh này, liệt sĩ sẽ được tổ chức báo tử, truy điệu, an táng và ghi danh tại công trình ghi công liệt sĩ. Truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định của Chính phủ.

Người được hưởng chế độ ưu đãi thân nhân liệt sĩ, gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ. Điều 16 của Pháp lệnh này quy định: Thân nhân liệt sĩ được cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ. Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Trợ cấp tuất hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên; vợ hoặc chồng liệt sĩ.

Bên cạnh đó, đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

Các chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này như bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh...

SONG MAI