Tạm giữ 2 người trong vụ thiếu tá CSGT bị tông khi chặn ô tô nghi chở hàng cấm

(PLO)- Liên quan đến vụ CSGT chặn xe nghi chở hàng cấm ở Long An tông Thiếu tá CSGT và hai người tử vong, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ hai người để điều tra.

Sáng ngày 22-4, thông tin từ Công tin tỉnh Long An cho biết đã tạm giữ hai đối tượng liên quan đến ba người tử vong trong vụ tông xe xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Hai đối tượng bị công an tạm giữ có hộ khẩu thường trú tại huyện Đức Hòa, Long An. Như PLO đã thông tin, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô bán tải 49C- 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn. CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào ( 40 tuổi, CSGT huyện Đức Hòa), khiến Thiếu tá Hào tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, chiếc xe tiếp tục lao tông vào chị Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú phường 2, quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM) khiến cả hai tử vong. Được biết ô tô biển số 49C-296.01 đăng ký chủ sở hữu tên Nguyễn Xuân Kỳ ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Hiện vụ việc đang được công an Long An tiếp tục điều tra làm rõ. HUỲNH DU