Thợ hàn làm cháy, thiệt hại 21 tỉ: Người làm thuê hay công ty phải bồi thường?

Ngày 10-1, TAND huyện Phước Long, Bạc Liêu đưa vụ án anh thợ hàn bất cẩn làm cháy cửa hàng, gây thiệt hại 21 tỉ đồng ra xét xử sơ thẩm. HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào ngày 16-1.

Tranh cãi ai là người phải bồi thường

Tình tiết gây “nóng” phiên xét xử vẫn là “bị cáo Giang Quang Vinh là người làm công cho pháp nhân nào, pháp nhân nào phải bồi thường; bị cáo có phải bồi thường không”. Vụ án này, bị cáo có thể là người làm công thuộc một trong hai pháp nhân là Công ty Sơn Hà hoặc cơ sở quảng cáo HTC.

Trường hợp bị cáo Vinh là lao động tự do thì phải tự bồi thường. Trong khi đó, bị cáo Vinh được xác định có hoàn cảnh khó khăn, tòa án đã xét miễn một số khoản phải nộp theo quy định vì bị cáo không có tiền.

HĐXX dành nhiều thời gian nghe các bên tranh luận thế nào là người làm công cho một pháp nhân, từ đó xác định chủ thể có trách nhiệm bồi thường. VKSND huyện Phước Long nêu quan điểm căn cứ Điều 600 BLDS, cần buộc Công ty Sơn Hà bồi thường vì pháp nhân phải chịu trách nhiệm bồi thường do người làm công của mình gây ra.

Luật sư phía Công ty Sơn Hà khẳng định bị cáo không phải người làm công của công ty này, vì không có giấy tờ gì chứng minh điều đó. Trong khi đó, chủ cửa hàng Út Đồng Tiến nói chỉ biết Công ty Sơn Hà là người lắp biển quảng cáo; bị cáo Vinh cũng là do Công ty Sơn Hà đưa đến thực hiện công việc. Từ đó, ông đề nghị HĐXX tuyên Công ty Sơn Hà phải bồi thường thiệt hại cho mình. Phía cơ sở quảng cáo HTC thì khẳng định bị cáo không phải là nhân viên, người lao động của mình.

Phiên xử cũng tranh luận gay cấn về số tiền thiệt hại trong vụ cháy cũng như số tiền mà cửa hàng Út Đồng Tiến yêu cầu bồi thường do mất thu nhập.

Người phạm tội phải bồi thường

Đây là vụ án hình sự và người gây ra thiệt hại cũng là bị cáo trong vụ án này. Do đó, không thể tách biệt trách nhiệm bồi thường dân sự do hành vi gây thiệt hại và bồi thường ngoài hợp đồng với trách nhiệm bồi thường do hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án này; mà cần xem xét trách nhiệm bồi thường của chính người đã thực hiện hành vi trái pháp luật (và đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự) gây ra.

Trong vụ án này, cần xem xét bản chất của vấn đề là dù một trong hai pháp nhân có giao dịch hoặc thỏa thuận với người thợ hàn thì mọi thỏa thuận về công việc đều nằm trong phạm vi theo quy định pháp luật. Nghĩa vụ của người được giao là phải chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động, các yêu cầu kỹ thuật liên quan việc hàn, gắn biển quảng cáo. Khi không tuân thủ và đảm bảo để rồi dẫn đến gây thiệt hại thì phải là người chịu trách nhiệm.

Chẳng hạn, pháp nhân giao việc cho tài xế đưa đón nhân viên thì trách nhiệm tài xế phải tuân thủ quy định về an toàn khi tham gia giao thông. Trường hợp vi phạm an toàn như vượt đèn đỏ, lấn làn xe… và gây tai nạn chết người thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tài xế, không thể yêu cầu doanh nghiệp bồi thường.

Vì vậy, theo Điều 48 BLHS thì người trực tiếp thực hiện hành vi gây ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường, khắc phục cho bên bị thiệt hại. Bởi vì hành vi gây ra thiệt hại được xác định là vi phạm pháp luật và bị xử lý trách nhiệm về mặt hình sự (đến thời điểm hiện nay là đã và đang bị khởi tố, xét xử về hành vi này).

Luật sư LÊ NGÔ TRUNG, Đoàn Luật sư TP.HCM