Liên tiếp trong hai ngày 27 và 28-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, phát hiện 106 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng 27-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đến chiều 28-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp tục phát hiện thêm 20 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra y tế cho toàn bộ công dân và đưa đi cách ly theo quy định.

Thông tin ban đầu, những công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam có độ tuổi từ 15 đến ngoài 50.

Những người này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và đi qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang. Do tình hình dịch bệnh, những người này tìm cách vượt biên về Việt Nam.