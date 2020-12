Văn phòng Bộ Công an tổng kết công tác năm 2020

Ngày 28-12, Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.



Báo cáo cho thấy năm 2020 dù khối lượng công việc nhiều hơn, nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh nhưng Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Văn phòng Bộ tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các phương án bảo đảm an ninh trật tự, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần phòng, chống, ứng phó có hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19...

Với vai trò đầu mối, Văn phòng Bộ cũng làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn quốc; triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho rằng toàn lực lượng Công an Nhân dân đang trong lộ trình thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với mục tiêu "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; chỉ tiêu đến năm 2030 lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Do vậy, Văn phòng Bộ Công an cần chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu đề ra, công tác thống kê số liệu phải đánh giá đúng được tình hình; tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh bệnh thành tích trong thực hiện các chỉ tiêu mà Bộ giao tại Công an các đơn vị, địa phương.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị Văn phòng Bộ nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị các cấp trong Văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh, coi trọng tính dự báo và nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, từ đó làm tốt công tác tham mưu chiến lược…