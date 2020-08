2 người chết do sạt lở đất ở Lào Cai

Ngày 6-8, báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cho biết trong hai ngày qua, mưa lớn diện rộng đã xảy ra tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.



Hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, sáng 6-8. Ảnh: QUỐC HỒNG/BÁO NHÂN DÂN

Hậu quả, tại tỉnh Lào Cai đã có hai người thiệt mạng vì bị đất đá sạt lở vào lán. Nạn nhân là vợ chồng ông Tẩn Díu Kin (SN 1957) và Tẩn Díu Mẩy (SN 1959), cùng trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm hàng chục ngôi nhà tại Yên Bái, Lào Cai bị sạt lở, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hàng trăm mét vuông ao nuôi cá bị thiệt hại, nhiều điểm giao thông bị sạt lở.

Tại Cà Mau, báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Cà Mau cũng cho biết mưa giông kèm theo gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Phú Tân đã làm sập một nhà, tốc mái bốn nhà.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc-đông nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong đêm nay và sáng ngày mai (7-8), Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa to đến rất to (lượng mưa 70-120 mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên hôm nay và ngày mai (7-8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.