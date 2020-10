3 tàu kiểm ngư tìm kiếm ngư dân Bình Định mất liên lạc

Tối 28-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC, đóng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho hay hiện có ba tàu kiểm ngư đang tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định mất liên lạc và ứng cứu 14 ngư dân tỉnh này bị nạn.



Tàu kiểm ngư KN490 đang tìm kiếm 14 ngư dân Bình Định mất liên lạc.

Cụ thể, lúc 9g20 ngày 28-10, mặc dù dang có gió mạnh, sóng lớn song tàu KN490 của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã xuất phát ra khơi tìm kiếm 14 ngư dân Bình Định bị mất liên lạc trên tàu cá BĐ-97469 TS bị chìm.

Trước đó, lúc 18g54 ngày 27-10, Nha Trang MRCC nhận được tin từ Việt Nam MRCC về tàu BĐ-97469 TS bị phá nước, chìm trên vùng biển cách TP Nha Trang 172 hải lý theo hướng đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 hải lý theo hướng tây bắc.

Trên tàu cá có 14 ngư dân. Khi tàu cá bị chìm, vùng biển trên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động dữ dội. Đến tối 28-10, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa liên lạc được với các ngư dân bị nạn.



Theo giám đốc Nha Trang MRCC, rạng sáng 28-10, hai tàu kiểm ngư KN467, KN473 xuất phát tại Khánh Hòa ra khơi tìm kiếm 12 ngư dân Bình Định khác bị mất liên lạc trên tàu cá BĐ-96388 TS bị chìm và hỗ trợ 14 ngư dân trên tàu BĐ- 98658 TS bị nạn.

“Hiện hai tàu kiểm ngư này đã đến vùng biển có các tàu cá bị nạn nhưng chưa thể tiếp cận do thời tiết quá xấu, gió mạnh, sóng lớn. Chúng tôi liên lạc với các tàu kiểm ngư cũng rất khó khăn”- ông Bình thông tin.

Trước đó, lúc 13g ngày 27-10, trên đường chạy vào vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) để tránh bão số 9, khi đến vùng biển cách TP Cam Ranh khoảng 130 hải lý về phía biển đông, tàu cá BĐ-96388 TS bị phá nước, chìm. Trên tàu này có 12 ngư dân tỉnh Bình Định.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tàu cá BĐ-98658 TS đang ở gần đó tiếp cận được tàu BĐ-96388 TS bị nạn nhưng chưa tìm thấy 12 ngư dân trên tàu.

Tiếp đó, do cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 9, bị sóng to, gió sóng to, gió lớn, tàu phải thả neo tại vị trí có tàu cá bị chìm. Trên tàu có 14 ngư dân.

Thuyền trưởng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Đến 10g ngày 28-10, chủ tàu cá BĐ- 98658 TS là ông Nguyễn Văn Toàn báo tin cho hay tàu đang thả neo ở vị trí 13 độ 05’N – 112 độ 35’E. Sức khỏe của 14 ngư dân trên tàu bình thường.

Thông tin chiều 28-10 cho hay tàu BĐ-98658 TS đang chạy vào bờ với tốc độ 2,5 hải lý/giờ.