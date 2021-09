Ngày 15-9, Ban tổ chức đón công dân tỉnh An Giang đã có kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương.

Theo đó An Giang sẽ tổ chức đón công dân tỉnh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An có nhu cầu bức thiết trở về quê hương.

Trong đó tỉnh ưu tiên đón phụ nữ mang thai từ sáu tháng tuổi trở lên; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người già từ 65 tuổi trở lên; trẻ em từ 15 tuổi trở xuống; học sinh về nhập học hệ phổ thông; người đi khám và điều trị bệnh đã có giấy xuất viện nhưng do giãn cách xã hội không về quê được.

Người già từ 65 tuổi trở lên bị bệnh nền, sức yếu; phụ nữ mang thai từ sáu tháng tuổi trở lên, trẻ em từ 12 tuổi trở xuống thì được đi kèm một người để bảo trợ.

Tuy nhiên các trường hợp này phải không phải là F0 đang điều trị; F1 đang thực hiện cách ly y tế; người đang ở trong khu vực đang bị phong tỏa. Công dân được đón về quê phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong thời hạn 72 giờ.

Thời gian tổ chức đón công dân dự kiến là ngày 22-9 bằng ô tô khách Phương Trang. Theo kế hoạch, đợt 1 sẽ có 300 công dân được đón về quê, trong đó TP.HCM 125 người, Bình Dương 125 người, Đồng Nai 50 người.

Khi về đến An Giang, các công dân phải cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện) trong bảy ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày.

Điểm cách ly y tế tại Trường Quân sự tỉnh An Giang (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn); Dự phòng Trung đoàn 982 (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn).