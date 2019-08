Bão số 3: Biên phòng còn chưa liên lạc được với nhiều tàu cá

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với bão số 2 vào sáng nay, 2-8.



Tại cuộc họp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dự báo vào chiều tối nay bão sẽ ở trên bờ biển các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng với sức gió cấp 7, 8, giật cấp 10-11; sau đó di chuyển theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/giờ. Trong buổi tối, bão đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.





Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai họp triển khai công tác ứng phó với bão số 3 vào sáng nay, 2-8. Ảnh: MH

Tại Hà Nội, từ chiều và đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cảnh báo lũ trên sông Thao đạt mức báo động 2.



Đối với công tác triển khai ứng phó bão số 3, đại diện bộ đội biên phòng cho biết tính đến 6 giờ ngày 2-8, các phương tiện hoạt động ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã vào nơi trú tránh an toàn.



Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương ven biển thông báo, hướng dẫn di chuyển vào nơi tránh trú an toàn cho hơn 71.000 tàu/gần 300.000 người; hơn 750 tàu du lịch; 218 tàu vận tải; ba tàu nước ngoài/662 người; gần 8.000 lồng bè...



Thông tin về 20 tàu Quảng Bình vào tránh trú bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc), hiện mới xác minh được sáu tàu, còn lại 14 tàu vẫn chưa liên lạc được.



Các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Nam Định đã tổ chức sơ tán lao động trên các chòi canh nuôi trồng thủy sản, sơ tán gần 4.500 khách du lịch, hiện vẫn còn 307 khách du lịch trên đảo Cô Tô và thực hiện cấm biển trong ngày 1-8.



Tuy nhiên, hiện ở Quảng Ninh và Hải Phòng, còn tình trạng một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm nán lại các chòi canh.



Trước tình hình trên, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định hoàn lưu bão số 3 có thể gây mưa lớn và còn diễn biến phức tạp, do đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; kiên quyết không để người ở lại các chòi canh, lồng bè nuôi trồng hải sản.



"Đối với tuyến bờ, kiểm tra việc sẵn sàng bảo vệ đê điều, hồ đập; bảo đảm phương án chống ngập úng tại đô thị. Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông khi bão đổ bộ. Kiểm tra khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ. Tổ chức cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường xảy ra ngập, chia cắt" - Thứ trưởng nói.