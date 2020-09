Bão số 5 sắp đổ bộ Quảng Bình - Quảng Nam

Sáng 18-9, tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (TTKTTVQG), hiện bão số 5 đang ở ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Bão đã gây mưa rất lớn ở các tỉnh Trung Trung bộ với lượng mưa trong chiều và đêm qua phổ biến 80-200mm, có nơi cao hơn như: Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 266mm, Đại Đồng (Quảng Nam) 234mm, Đà Nẵng 211mm.

Trên đảo Lý Sơn và đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7 (14m/s), giật cấp 9 (23m/s); đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6.



Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: TTKTTVQG

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (TTKTTVQG), cho biết hiện nay bão đang đạt cường độ cấp 9-10, khi đổ bộ bão có khả năng suy yếu thêm khoảng một cấp so với thời điểm ở trên biển.

Trong sáng đến trưa nay, bão số 5 sẽ đi vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với cường độ cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9.

"Trong sáng nay là thời điểm bão số 5 đi vào đất liền, là thời điểm gió mạnh nhất tác động do đó người dân cần đặc biệt lưu ý. Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn sẽ gây ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị và nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi" - ông Năng cho biết.

Dự báo trong ngày và đêm nay (18-9), các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.