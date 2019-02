Bắt giam 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Ngày 10-7-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. CQĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Nam Trà (nguyên chủ tịch HĐTV MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Bộ Thông tin và truyền thông) và ông Phạm Đình Trọng (vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và truyền thông) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tiếp đó, ngày 12-11-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Duy Hải (nguyên tổng giám đốc MobiFone, thời điểm bị bắt là cán bộ Văn phòng MobiFone) và bà Phạm Thị Phương Anh (phó tổng giám đốc MobiFone), cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.